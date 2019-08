Evento Microsoft Surface il 2 ottobre, novità in arrivo

Microsoft ha iniziato a inviare alcuni inviti per un evento che l’azienda terrà all’inizio del prossimo mese a tema Surface. L’appuntamento è per il 2 ottobre a New York.

È in arrivo un evento su Microsoft Surface, il 2 ottobre a New York. Tra poco più di un mese, quindi avremo forse la possibilità di vedere un nuovo Microsoft Surface riprogettato.

Microsoft ha iniziato a inviare alcuni inviti per un evento che l’azienda terrà all’inizio del prossimo mese a tema Surface. L’appuntamento è per il 2 ottobre a New York. Nella stessa data, l’anno scorso, l’azienda aveva organizzato la sua grande vetrina sull’hardware. Durante tale evento, aveva annunciato la nuova (sesta) generazione di Surface Pro, la seconda di Surface Studio e Surface Laptop, le nuovissime Surface Headphones.

Gli inviti di quest’anno non offrono indizi chiari su ciò che l’azienda potrebbe annunciare il mese prossimo; tuttavia, gli aggiornamenti più gettonati e probabili riguardano i dispositivi Surface a listino da più tempo: in prima linea i portatili Surface Book. Seguono anche i Surface Laptop e Surface Pro (per il quale si parla di un modello “fortemente ridisegnato”) che finalmente potrebbero introdurre per la prima volta le porte USB-C. Un refresh potrebbe riguardare anche il tablet Surface Go, introdotto oltre un anno fa.

Microsoft potrebbe anche decidere di condividere un assaggio di un dispositivo ibrido a doppio schermo, noto con il nome in codice di Centaurus, con funzioni sia di computer sia di tablet, che i dipendenti dell’azienda hanno testato a porte chiuse. I dettagli in merito non sono molti, ma sembra che tra le funzioni di richiamo ci sia anche la possibilità di eseguire le app Android. Difficile però anticipare con certezza se Centaurus verrà mostrato per la prima volta il 2 ottobre, o se invece Microsoft preferirà introdurlo successivamente. Come sempre, è probabile che l’azienda parlerà anche del futuro di Windows 10 e altro ancora.

Qualunque cosa l’azienda abbia in serbo per l’evento su Microsoft Surface, lo scopriremo presto.

