Sì, è davvero un telefono con un buco nello schermo come suggeriva il teaser del Huawei Nova 4. Huawei potrebbe ricorrere a una soluzione insolita al problema della tacca per la fotocamera: un telefono con un ritaglio circolare sul display. A quanto pare, il Huawei Nova 4 (il primo telefono dell’azienda con la fotocamera a buco) è già stato visto di persona durante un live stream per il 18° compleanno del cantante cinese Jackson Yee, secondo un rapporto di WinFuture.

Le prime foto di Huawei Nova 4

Mentre non ci sono molte altre informazioni sul Nova 4, dalle prime foto sembra che ci sia “un ritaglio” per la fotocamera sullo schermo e non sembra neanche così male. Certo, avere un punto nero onnipresente nell’angolo dello schermo potrebbe richiedere un po’ di tempo per abituarcisi, ma probabilmente non più di quanto accade con una notch.

Huawei non è l’unica azienda a perseguire una macchina fotocamera ritagliata in un buco, anche Samsung ha confermato all’inizio di questo mese che stava lavorando a uno schermo simile con “l’Infinity-O” per i futuri telefoni Galaxy.

Huawei ha già confermato che diffonderà in questi giorni più notizie in merito al nuovo telefono Nova 4.