Nuovo Apple MacBook Pro 13: si aggiunge il chip M1, prezzi e specifiche

Un prodotto esteticamente non nuovo ma al suo interno è completamente rivoluzionario con il chip proprietario M1 e una batteria con un’autonomia di 20 ore a detta della Mela

Con l’evento “One More Thing” arriva oltre al MacBook Air il nuovo MacBook Pro 13, un prodotto esteticamente non nuovo ma con al suo interno il rivoluzionario chip proprietario M1. Anche il Il nuovo MacBook Pro verrà lanciato con macOS 11 Big Sur e e partirà da un prezzo di 1.479 € nella versione con 256GB di memoria di archiviazione SSD, schermo Retina da 13,3 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel.

La dotazione hardware è simile a quella del MacBook Air: 8/16 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, lettore di impronte digitali Touch ID, tastiera retroilluminata con trackpad Force Touch, webcam FaceTime HD, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri e due porte Thunderbolt/USB4.

Le differenze principali sono tre: la Touch Bar sostituisce i tasti funzione fisici, la batteria da 58,2 Wh offre un’autonomia fino a 20 ore (10 ore in più rispetto alla precedente generazione) e il sistema di raffreddamento è dotato di ventola. Lo schermo ha una luminosità leggermente superiore (500 nit contro 400 nit) e sono presenti altoparlanti e microfoni di migliore qualità.

Ma la protagonista di questo nuovo laptop è la batteria. Soprattutto in questo caso visto che l’azienda ha creato il nuovo MacBook Pro con chip M1 per renderlo fortemente efficiente da questo punto di vista. Il salto prestazionale, a detta di Apple, è impressionante visto che con MacBook Pro gli utenti potranno raggiungere fino a 17 ore di navigazione su Web e addirittura fino a 20 ore di riproduzione video. Apple afferma uno step di 10 ore in più rispetto a prima e chiaramente una durata della batteria più lunga mai offerta su di un Mac.

Nuovo Apple MacBook Pro 13, prezzi e disponibilità

I nuovi MacBook Pro da 13 pollici arrivano in una doppia versione che vede solo una differenza puramente di memoria. In questo caso ci sarà un MacBook Pro da 13 pollici con 8GB di RAM e SSD da 256GB ed una seconda versione in cui avremo sempre 8GB di RAM ma 512GB di storage interno.

Versione con SSD di Archiviazione da 256GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 256GB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.479 €

Versione con SSD di Archiviazione da 512GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 512GB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.709 €

Versione con SSD di Archiviazione da 1TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 1TB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.939 €

Versione con SSD di Archiviazione da 2TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 2TB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 2.399 €

Versione con SSD di Archiviazione da 256GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 256GB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.709 €

Versione con SSD di Archiviazione da 512GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 512GB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.939 €

Versione con SSD di Archiviazione da 1TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 1TB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 2.169 €

Versione con SSD di Archiviazione da 2TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 2TB per l’archiviazione

Display Retina da 13 pollici con True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar e Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 2.629 €

