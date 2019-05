Apple WWDC 2019 live streaming: come guardare la diretta

Ecco come guardare il WWDC 2019 live streaming, la diretta streaming dell’evento Apple dedicato agli sviluppatori. Data di inizio 3 giugno, orario 19,00

Ecco come guardare il WWDC 2019 live streaming, la diretta dell’evento Apple dedicato agli sviluppatori da cui ci si aspettano molte novità, sicuramente per il software e iOS ma anche per l’hardware (almeno molti ci sperano).

La Apple WWDC 2019 infatti è alle porte, il 3 giugno Apple terrà il suo keynote di apertura per la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019 a San Jose.

Ci si aspetta che Tim Cook annunci di le nuove versioni di iOS, MacOS, WatchOS e TVOS. Tuttavia, se ci basiamo su quello che è successo negli anni passati, potrebbero esserci anche degli annunci sull’hardware, ad esempio un nuovo Mac Pro.

Il keynote della WWDC 2019 si terrà lunedì 3 giugno alle 10:00 orario di San Francisco, quando in Italia saranno le 19,00 al McEnery Convention Center di San Jose, in California.

Il WWDC 2019 live streaming sarà trasmesso da Apple sulla sua pagina https://www.apple.com/apple-events/

Come vedere il WWDC 2018 live streaming in diretta

Se hai una Apple TV, puoi anche guardare il live streaming della WWDC 2019 tramite l’app Apple Events e ci sono i video degli di eventi precedenti.

Se vuoi vedere la diretta della WWDC 2019 dal web allora devi avere SAFARI (quindi un Mac, un iPhone o un iPad) oppure Microsoft Edge, quindi è possibile seguirlo anche da pc (sempre che si abbia installato l’ultimo browser).

Apple WWDC 2019 live streaming, diretta blog

Se non state nella pelle e non volete aspettare le 19 del 3 giugno per collegarvi alla diretta streaming della WWDC 2019 potete seguire in anteprima il live streaming della WWDC 2019 fatto da Cnet che inizierà un’ora prima alle 18 e potete guardarlo direttamente qui sotto… il Live streaming di Cnet continuerà anche dopo la fine della WWDC 2019 con i commenti a caldo sulle novità el Senior Editor Iyaz Akhtar, del redattore At Large Jeff Bakalar e dell’editor Claire Reilly.

WWDC 2019 cosa aspettarsi

Le novità attese alla WWDC 2019 sono, come di consueto, legate in primis a cambiamenti lato software: iOS, macOS, watchOS ma anche tvOS saranno i protagonisti della conferenza.

Durante la WWDC 2019 dovrebbe essere presentato il nuovo iOS 12, la versione evoluta di macOS che arriva alla 10.15, anzi ci sono già delle anticipazioni su macOS 10.15, con la nuova app Apple TV e Music.

