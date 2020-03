Attenzione a Zoom, condivide i dati dell’utente con Facebook

Sebbene un utente che utilizza la piattaforma per conferenze remote non abbia un account su Facebook, se l’app viene usata tramite iOS i dati analitici vengono condivisi con il social network di Menlo Park

Tra i software (app) per videochiamate attualmente in uso durante la pandemia di coronavirus, Zoom, pur essendo presente da tempo, sta riscuotendo un successo senza precedenti. Diciamo pure quanto questo momento di isolamento sociale abbia fatto salire alle stelle la popolarità della piattaforma che fornisce servizi di conferenza remota.

E’ emerso però da una ricerca condotta dalla divisione tecnologica di Vice, Motherboard, che l’app iOS di Zoom condivida segretamente dati analitici con Facebook, anche se l’utente non ha un account su Facebook.

Chiariamo. Questo tipo di trasferimento dei dati non è raro, soprattutto per Facebook. Molte app usano i kit di sviluppo software (SDK) di Facebook come mezzo per implementare più facilmente le funzionalità nelle loro app. Il che ha anche l’effetto di inviare informazioni a Facebook. Ma gli utenti di Zoom potrebbero non essere consapevoli di ciò che sta accadendo, né comprendere che quando utilizzano un prodotto, potrebbero fornire dati a un altro servizio.

Zoom invia troppe informazioni a Facebook

Dopo aver scaricato e aperto l’app, Zoom si connette all’API Graph di Facebook, secondo quando scoperto dall’analisi della scheda madre dell’attività di rete dell’app. L’API Graph è il modo principale in cui gli sviluppatori acquisiscono o estraggono dati da Facebook.

L’app Zoom notifica a Facebook quando l’utente apre l’app, i dettagli sul dispositivo dell’utente, come il modello, il fuso orario e la città da cui si connette, il gestore telefonico che sta utilizzando e un identificatore univoco dell’inserzionista creato dal dispositivo dell’utente che le aziende possono utilizzare per indirizzare lo stesso con annunci pubblicitari.

Mentre la politica sulla privacy di Zoom menziona che l’app può raccogliere dati relativi al profilo Facebook di un utente, i quali possono quindi essere condivisi con terze parti (sebbene Facebook non sia esplicitamente menzionato come terza parte), non vi è alcuna chiara indicazione che farà lo stesso per gli utenti che non hanno un account Facebook.

Problemi di privacy

Zoom ha già una storia di problemi di privacy. Nel 2019, era stato scoperto un bug che consentiva di hackerare le webcam degli utenti di Zoom a loro insaputa, anche se la società affermò poi che il problema è stato risolto. Mentre la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha recentemente spiegato come un host in una chiamata Zoom può monitorare le attività dei partecipanti durante la condivisione dello schermo. Se gli utenti registrano la videochiamata, gli amministratori di Zoom sono in grado di “accedere ai contenuti di quella chiamata registrata, inclusi file video, audio, di trascrizione e di chat, nonché di accesso ai privilegi di condivisione, analisi e gestione del cloud“.

Detto ciò Zoom rimane indubbiamente una delle piattaforme software per videoconferenze migliore sul mercato. Da la possibilità di tenere lezioni online e corsi didattici di ogni genere senza che ci sia bisogno di essere presenti all’interno dell’aula. Per questo è molto utilizzata dalle scuole attualmente. Una piattaforma estremamente versatile, dunque, capace di adattarsi alle esigenze più disparate. Quindi bene ma non benissimo.

Attenzione a Zoom, condivide i dati dell’utente con Facebook - Ultima modifica: da