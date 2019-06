Come installare macOS Catalina beta

Apple ha rilasciato le beta pubbliche di iOS 13, iPadOS, WatchOS 6, macOS Catalina e tvOS 13. Ecco come si scaricare e installare macOS Catalina Beta

Apple ha rilasciato le versioni beta pubbliche dei suoi nuovi sistemi operativi iOS 13, iPadOS, WatchOS 6, macOS Catalina e tvOS 13. Queste versioni potrebbero avere alcuni bug e problemi, ma, se sei curioso, ecco una guida breve su come installare la beta di macOS Catalina e le sue relative funzionalità.

Per prima cosa, prima di installare la versione beta pubblica, assicurati di creare un backup del sistema

Se sei già iscritto al programma beta di macOS, puoi semplicemente andare in Preferenze di Sistema > Impostazioni > Aggiornamento software per installare la versione beta.

La procedura di installazione

Ecco la procedura completa per l’installazione di macOS Catalina:

Vai sul sito web del programma software beta di Apple sul tuo Mac.

sul tuo Mac. Fai clic su Registra i tuoi dispositivi in ​​alto a destra.

Seleziona MacOS nella pagina successiva e scorri verso il basso fino alla sezione Registra il tuo Mac.

nella pagina successiva e scorri verso il basso fino alla sezione Registra il tuo Mac. Seleziona l’opzione per scaricare l’utilità di download per la beta pubblica di MacOS per scaricare il file DMG per la configurazione.

per la beta pubblica di MacOS per scaricare il file DMG per la configurazione. Installa il file DMG e segui le istruzioni sullo schermo. Una volta completata la registrazione, le Preferenze di sistema si apriranno automaticamente e ti sarà possibile scaricare la nuova versione del sistema operativo.

MacOS Catalina: le caratteristiche

MacOS Catalina, anche in questa versione beta, ha alcune caratteristiche controverse: “uccide” iTunes e lo sostituisce con tre app: Apple Music, Podcat e TV. Inoltre, quando collegherai il tuo iPhone al Mac, il dispositivo verrà mostrato direttamente in Finder.

L’aggiornamento consente inoltre di utilizzare un iPad come secondo display, grazie al “Project Sidecar”. Sarà anche possibile utilizzare una Apple Pencil per puntare e fare clic come con un mouse. Non è necessario installare la nuova versione di iPadOS per utilizzare questa funzione.

Oltre a questo, ci sono molte funzioni interessanti come i nuovi promemoria e Find My App, il controllo vocale per l’accessibilità e lo sblocco con Apple Watch.

