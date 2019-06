MacOS Catalina: tutte le nuove funzioni

Il prossimo aggiornamento di Apple per macOS abbandona il deserto del Mojave per Catalina. I punti salienti includono lo spezzare iTunes, Sidecar e un’app “Find My” per persone e dispositivi.

MacOS Catalina è davvero una novità e porta con sé tante nuove funzioni. Ogni anno alla WWDC, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata a ciò che accadrà alla prossima versione del sistema operativo MacOS di Apple. In passato, abbiamo ottenuto grandi aggiornamenti come Leopard e altri meno ambiziosi come Snow Leopard. Questa volta, Apple ha abbandonato la convenzione usata fino a qui per le denominazioni, passando dal deserto (del Mojave) alla costa californiana: l’azienda ha infatti presentato MacOS Catalina.

L’aggiornamento Apple che porta il nome dell’isola Catalina è meno esteso rispetto al suo predecessore, ma ci sono alcune modifiche gradite. In generale, le nuove funzionalità più importanti sono gli strumenti di sviluppo che Apple sta rilasciando per la conversione delle app iOS in app Mac. A questo proposito, al WWDC 2019, Apple ha mostrato versioni per iOS di Asphalt 9 Ledgends e Atlassian Jira di GameLoft, che hanno mantenuto tutte le opzioni del desktop come shortcut da tastiera e il drag-and-drop.

Se si vuole utilizzare il software in pre-release, si può già provare Catalina registrandosi al programma per il software di Apple in beta

Ed ecco un elenco delle principali novità.

MacOS Catalina: App Foto

Come su iOS, l’app Foto in Mac è stata ridisegnata con una nuova schermata iniziale, la riproduzione automatica dei video e una nuova organizzazione delle visualizzazioni che mettono in evidenza il meglio per Giorno, Mese e Anno. L’aggiornamento permette di rimuovere anche i duplicati e gli ingombri inutili, come gli screenshot, e utilizza l’intelligenza artificiale per determinare gli scatti migliori e gli eventi importanti come compleanni e viaggi.

Find My…

Con MacOS Catalina, le utilissime applicazioni Trova Amici e Trova il mio iPhone vengono ora unite in un’unica app “Find My”. Tra le novità, si potrà trovare un dispositivo anche se è offline, in base ai segnali Wi-Fi e Bluetooth. Apple afferma che le informazioni utilizzate per localizzare il dispositivo sono anonime e crittografate end-to-end.

MaOS catalina Sidecar

Questa funzionalità è diventata possibile tramite l’ausilio di app di terze parti, ma non ha mai funzionato perfettamente. Sidecar consente di utilizzare l’iPad come monitor esterno e utilizzare una Apple Pencil per il sottolineare e disegnare; aggiunge anche una Touch Bar ai Mac che non ne dispongono. Sidecar funziona in modalità cablata o wireless e sia con visualizzazioni desktop estese che con mirroring. Le app sidecar compatibili per il disegno includono Adobe Illustrator, CorelDRAW, Cinema 4D e ZBrush.

La fine di iTunes

Al WWDC, Craig Federighi della Apple ha scherzato sul fatto che la gente volesse più funzioni in iTunes, mentre in verità l’applicazione per i media è stata a lungo criticata per le sue funzionalità ingigantite. Con MacOS Catalina, Apple ha fatto una mossa drastica, rimuovendo completamente iTunes come app standalone. Invece, tutte le sue funzioni musicali saranno coperte dall’app Music e tutte le sue app video dall’app Apple TV. I Podcast avranno la loro propria app, proprio come su iOS, ma la nuova app Mac sarà in grado di indicizzare le parole pronunciate nei podcast per facilitare la ricerca.

MacOS Catalina e il benessere digitale

Questa è un’altra caratteristica che passa da iOS a Mac con Catalina. Avere Screen Time su tutti i dispositivi consentirà di avere una visione completa del proprio utilizzo della tecnologia. Impostare blocchi per bambini, pianificare un momento in cui stare offline e scoprire quali app e siti web la vostra famiglia trova interessanti. Una nuova funzione consente di aggiungere tempo di lavoro per terminare qualcosa prima delle pause previste e il Family Sharing offre nuove opzioni di monitoraggio dei figli.

App Note

Su MacOS Catalina, Note dispone di una nuova visualizzazione in formato galleria, cartelle condivise e una ricerca più potente. Questo significa che ora si può fare una ricerca per testo nei documenti scansionati e per oggetti nelle foto. L’app suggerisce anche termini di ricerca non appena si fa clic nella casella di ricerca. Le nuove opzioni dell’elenco di controllo consentono di riordinare gli elementi tramite trascinamento.

Aggiornamenti Safari

Il browser web predefinito di Apple ha una nuova pagina iniziale con contenuti suggeriti in base alla cronologia di navigazione e persino ai link di Messaggi. Il browser ora avvisa di eventuali password deboli e consente di passare alla visualizzazione picture-in-picture dal pulsante della scheda.

Accessibilità e Controllo Vocale in MacOS Catalina

Il controllo vocale dei computer è in circolazione da oltre un decennio, ma con MacOS Catalina, Apple rafforza l’intelligenza dell’AI di Siri con la nuova app Voice Control. Funziona sia per il controllo del computer sia per la dettatura vocale e offre una finestra ingrandita con testo al passaggio del mouse per semplificare l’immissione di testo. Si possono anche aggiungere parole personalizzate o vedere suggerimenti o emoji.

