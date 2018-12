Adesso si può seguire gratuitamente il corso sul machine learning di Google, un’occasione da non perdere se vuoi migliorare le tue competenze nell’intelligenza artificiale e machine learning.

Il nuovo “Machine Learning Crash Course” di Google è ora disponibile ed è gratuito per tutti. Se i robot stanno per arrivare, allora questo corso ti preparerà al futuro.

Corso gratuito Machine Learning di Google

Questo stesso corso è stato seguito da più di 18.000 ingegneri di Google ed è la prima volta che viene reso disponibile al grande pubblico. Fa parte dell’iniziativa aziendale “Impara con Google AI”.

In base a quanto affermato da Google, è gratis perché il mondo ha bisogno di capire l’intelligenza artificiale:

Riteniamo che il potenziale del machine learning sia così vasto che ogni tecnico dovrebbe apprendere i fondamenti del machine learning.

Cosa insegna il corso gratuito di Machine Learning di Google

Durante il corso gli studenti vedranno le lezioni dei ricercatori di Google, parteciperanno a visualizzazioni interattive e completeranno 40 lezioni. Occorrono circa 15 ore e utilizza TensorFlow, la piattaforma di machine learning open source di Google.

I prerequisiti del corso includono una padronanza dei concetti di algebra di livello base e almeno una comprensione introduttiva della programmazione di base. La capacità di coding in Python è utile, secondo il sito web del corso, ma necessaria.

Questo è un modo fantastico per chiunque per iniziare a cimentarsi con l’AI e, in particolare, TensorFlow. Gli studenti apprenderanno gli algoritmi di base, i modelli di classificazione e come funzionano le reti neurali. Al completamento, dovrebbero avere ottenuto le basi fondamentali necessarie per iniziare a lavorare su progetti nell’ambiente TensorFlow.

La lezione è disponibile in inglese, francese, coreano, mandarino e spagnolo.

Se sei interessato a intraprendere il corso gratuito di Google rapido in Machine Learning puoi iniziare qui https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/ . Per coloro che non sono pronti per l’intero corso, c’è una varietà di risorse disponibili in “Learning With Google AI”, inclusi tutorial e guide specifici per ogni livello di abilità.