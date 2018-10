I linguaggi di programmazione più in crescita, quelli che hanno attirato maggiormente gli utenti nel 2018, i linguaggi di programmazione su cui gli sviluppatori stanno puntando, eccoli.

I linguaggi di programmazione più in crescita

Secondo GitHub, i linguaggi di programmazione che stanno crescendo più velocemente sono tre: il Kotlin sostitutivo di Java, il TypeScript, lo spin-off di JavaScript e il linguaggio di HCL.

Questi linguaggi di programmazione hanno visto la crescita maggiore in percentuale di contributor ai repository di codici nel corso dell’ultimo anno, in base al rapporto annuale Octoverse di GitHub.

In crescita ci sono anche la shell a riga di comando e linguaggio di scripting di Microsoft, il PowerShell e Mozilla’s Rust, che è progettato per offrire prestazioni simili a C++, aggiungendo un controllo preciso sulla gestione della memoria.

“Stiamo assistendo a tendenze verso linguaggi di programmazione tipicamente più incentrati sulla sicurezza dei thread e sull’interoperabilità: Kotlin, TypeScript e Rust stanno crescendo rapidamente quest’anno”, afferma il rapporto di GitHub.

Kotlin

Kotlin è un’alternativa moderna a Java, facile da imparare e da usare.

Il linguaggio open-source ha ottenuto maggior appeal lo scorso anno quando Google ha orientato il suo supporto a Kotlin e ha annunciato che si trattava di un linguaggio ufficialmente supportato per la creazione di app per Android.

Kotlin è stato descritto da un ingegnere senior di Netflix come uno strumnto che offre “alcune delle migliori caratteristiche di altri linguaggi” insieme alla “interoperabilità con Java”, grazie alla sua capacità di funzionare sulla Java virtual machine (JVM).

Il linguaggio, creato da JetBrains nel 2011, è salito dal numero 46 al 27 nella classifica RedMonk nel 2017 ed è stato scelto come secondo linguaggio preferito dagli sviluppatori in un sondaggio di Stack Overflow all’inizio di quest’anno.

Oltre alle app Android, Kotlin viene anche utilizzato per creare applicazioni back-end e server-side.

All’inizio di questo mese, Google e JetBrains hanno annunciato di aver fondato la Kotlin Foundation per supervisionare lo sviluppo del linguaggio.

HCL

Un nuovo nome nell’elenco è il linguaggio HCL (HashiCorp Configuration Language), un linguaggio di configurazione utilizzato per l’impostazione di ambienti di programmazione, librerie software e altre dipendenze delle applicazioni.

Comunemente utilizzato dagli ingegneri DevOp, un vantaggio dell’HCL è che è interoperabile con JSON, un linguaggio ampiamente utilizzato per la configurazione di ambienti di sviluppo, poiché l’API HCL è in grado di accettare JSON come input.

HCL è stato creato dalla società DevOps HashiCorp come una forma più leggibile di JSON e YAML, anche meno prolissa di JSON.

“Il nostro linguaggio di configurazione (HCL) è progettato per essere scritto e modificato dagli umani”, scrive la HashiCorp sulla pagina del progetto HCL.

“Il nostro obiettivo con HCL non è quello di alienare altri linguaggi di configurazione, bensì di fornire l’HCL come linguaggio specializzato per i nostri strumenti e JSON come livello di interoperabilità.”

TypeScript

TypeScript è un superset di JavaScript, il che significa che consente agli sviluppatori di scrivere in JavaScript “vaniglia”, ma aggiunge anche nuove funzionalità per aiutare a creare programmi più grandi e più complessi.

Le sue utili aggiunte a JavaScript includono static type e altre funzionalità che semplificano il lavoro con classi e moduli, oltre al supporto per strumenti più semplici per la verifica e il controllo della struttura del codice.

Con un po’ di lavoro, TypeScript può essere usato come sostituto di JavaScript. Poiché viene compilato in JavaScript, in genere può essere utilizzato ovunque lo sviluppatore usi normalmente JavaScript, sia che si tratti di un’app Web in esecuzione nel browser o di un codice di back-end in un ambiente node.js.

All’inizio di quest’anno, Kris Borchers, direttore esecutivo della JS Foundation, ha dichiarato che TypeScript è più un complemento di JavaScript che una sostituzione e che la popolarità di entrambi sta crescendo parallelamente.

La popolarità del linguaggio è stata evidente anche nella sua ascesa al numero sette nella lista dei linguaggi più comunemente usati su GitHub, un miglioramento rispetto allo scorso anno quando è entrato nella top 10 per la prima volta.

scopri i 20 linguaggi di programmazione più popolari

Linguaggi di programmazione preferiti di tutti i tempi

Ci sono state poche altre sorprese nella lista dei migliori linguaggi nel rapporto di Octoverse, quelli i cui repository di codice avevano il maggior numero di contributor, ovvero di sviluppatori, con la lista dominata dai soliti noti e il versatile linguaggio JavaScript in pole position.

Anche JavaScript ha avuto una forte influenza sull’elenco degli argomenti più popolari cercati, con il framework app React in cima alla lista e l’ambiente backend node.js al numero 3.

I linguaggi di programmazione open source più utilizzati

Continua ad esserci una forte crescita di interesse in ciò che GitHub chiama progetti open-source, con i progetti in più rapida crescita guidati dalla documentazione per la piattaforma cloud Azure di Microsoft.

Nel frattempo, il più popolare progetto open-source per numero di contributor è di nuovo una proposta di Microsoft, il codice IDE Visual Studio, seguito dal framework app React nativo di Facebook e il framework di machine learning Tensorflow di Google.

GitHub ha scoperto, dunque, che Kotlin, HCL e TypeScript sono i linguaggi di programmazione con la crescita più rapida nel repository di codice online.

Una tendenza verso linguaggi di programmazione tipicamente più focalizzati sulla sicurezza dei thread e sull‘interoperabilità.