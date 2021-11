Super Green pass: come funziona e con le nuove possibili restrizioni anti Covid

L’idea dei divieti anche in zona bianca, terza dose dopo cinque mesi, proposta nuovamente la mascherina all’aperto

Entro giovedì dovrebbe arrivare la stretta anti Covid con l’entrata in vigore del Super Green pass. Una misura pensata da Palazzo Chigi con l’avanzata della quarta ondata del virus, per anticipare i tempi di una nuova pandemia e di inevitabili restrizioni.

Per salvare il Natale e la stagione turistica invernale e per smuovere lo zoccolo duro di 7,6 milioni di no vax, il governo sposa la linea dura, come invocano i presidenti delle Regioni. Dal super Green pass, che non si otterrà più con il tampone, fino all’obbligo vaccinale per alcune categorie. Il principio base è quello di comprimere ulteriormente i margini di manovra per i non vaccinati. Si pensa dunque ad un divieto per questi ultimi in attività come la ristorazione, le discoteche, le piste da sci, gli stadi, palestre, piscine e altri luoghi nei quali il vaccino fungerebbe invece da lasciapassare.

Super Green pass, l’obiettivo dei governatori delle Regioni

Mantenere sempre aperte per i vaccinati le attività economiche (bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, impianti di sci, negozi) che invece avrebbero in parte limiti di capienza in zona gialla e chiuderebbero progressivamente in zona arancione e rossa. Evidente l’intento delle amministrazioni Regionali che chiedono a gran voce al governo centrale una stretta sui no vax.

Il certificato verde diventerà quindi un Super Green pass. Vale a dire che non si otterrà più con il tampone, ma solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Il nodo da sciogliere, domani nella cabina di regia politica con il premier e poi nel Consiglio dei ministri, è se le nuove regole scatteranno quando una regione entra in zona gialla o arancione, come chiedono tanti governatori, o se debbano valere per tutti anche in zona bianca. Dalla prossima settimana intanto è praticamente certo il passaggio in fascia gialla da parte di Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano.

Inoltre il governo potrebbe maturare l’idea di imporre il ritorno della mascherina all’aperto per tutti, sull’intero territorio nazionale ma la decisione non è presa. Tra le novità scontate invece nel decreto in arrivo, la riduzione della validità del Green pass che dovrebbe passare da 12 a 9 mesi. L’anticipo della terza dose sarà consentita dopo 5 mesi dalla seconda, come ufficializzato dall’Aifa e ratificato da una circolare ministeriale in vigore da mercoledì.

Certa anche l’estensione nel decreto dell’obbligo della terza dose per sanitari e dipendenti delle Rsa, che potrebbe essere allargato anche a forze dell’ordine e insegnanti.

