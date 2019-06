Amazon Prime Day 2019: tutto quello che c’è da sapere

L’Amazon Prime Day 2019 si sta avvicinando ed è ora di prepararsi. La svendita in stile “è già Natale a luglio” del megaretailer, iniziata come una celebrazione dell’anniversario dell’azienda, oggi è un vero e proprio evento annuale per lo shopping.

Probabilmente passerà ancora qualche settimana prima che Amazon annunci le date esatte per il l’Amazon Prime Day 2019 (l’anno scorso è stato annunciato il 2 luglio), ma certamente questo appuntamento offrirà anche per quest’anno sconti su tutto il sito a livello di quelli del Black Friday. Sulla base dell’esperienza degli ultimi anni, ecco cosa possiamo aspettarci:

il Prime Day 2019 si svolgerà quasi sicuramente a metà luglio.

Probabilmente durerà più di un giorno. Nel 2017, è iniziato di lunedì inoltrato e si è concluso mercoledì sul presto. L’anno scorso è durato 36 ore, a partire da lunedì 16 luglio.

Gli sconti maggiori si applicheranno probabilmente ai prodotti e ai marchi Amazon, tra cui la gamma completa di Echo, i tablet Fire, i dispositivi Fire TV, i lettori Kindle, le fotocamere Blink e così via, ma senza dubbio altri venditori approfitteranno dell’evento per offrire i propri prodotti a prezzi vantaggiosi.

Che tipo di offerte dovremmo aspettarci? Alcune molto buone, specialmente sulla già menzionata offerta Amazon, che quasi sicuramente combacerà o addirittura supererà i prezzi del Black Friday, per non parlare dei prezzi del Prime Day 2018.

Dove e come acquistare durante l’Amazon Prime Day 2019

Tradizionalmente, lo shopping Amazon si svolge su un PC, ma ci sono anche altre opzioni. Per esempio, se possiedi qualsiasi tipo di dispositivo compatibile con Alexa (tablet Fire, Echo smart speaker, ecc.), potrai chiedere ad Alexa le offerte del Prime Day, alcune delle quali potrebbero essere disponibili esclusivamente tramite acquisto vocale.

Le app mobile di Amazon, nel frattempo, ti consentiranno di ottenere offerte mentre sei in giro e, se ti capitasse di essere nelle vicinanze di un Whole Foods negli Stati Uniti, potresti addirittura ottenere uno sconto Prime Day maggiore. Nel 2018, gli abbonati Prime hanno ricevuto un credito di $10.

Infine, non dimenticare la tua buona azione quotidiana: il programma Amazon Smile è un modo semplice e gratuito di donare una parte del tuo acquisto a qualsiasi ente benefico. Inizia la tua esperienza di acquisto su smile.amazon.com invece di usare www.amazon.com.

Devo iscrivermi ad Amazon Prime ora?

La grande svendita è esclusivamente dedicata agli abbonati Amazon Prime e un abbonamento annuale costa €36 l’anno, o €3,99 al mese.

Ne vale la pena? Dipende: se stai facendo l’abbonamento solo per Prime Day probabilmente no, ma Prime offre molti altri vantaggi, tra cui la spedizione gratuita in un giorno e molti film e serie di Prime Video.

Se non vuoi pagare per Prime ma vuoi accedere alle offerte dell’Amazon Prime Day 2019, ecco una strategia: iscriviti alla prova gratuita di 30 giorni alcuni giorni prima della vendita. L’unica cosa da considerare è che l’offerta di prova è valida solo per i nuovi abbonati, quindi se hai fatto già provato Prime, non puoi ottenere un altro periodo di prova.

E se ti sembra che l’attesa per luglio sia troppo lunga, sappi che ci sono già alcuni affari di cui approfittare. Per esempio molti prodotti Echo sono già in offerta.

Per il resto, controlla la pagina delle offerte di Amazon, che viene aggiornata quotidianamente.

Amazon Prime Day 2019: tutto quello che c’è da sapere - Ultima modifica: da