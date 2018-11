Il Black Friday è una corsa, che sia online o nei negozi; sembra che tutto sia in offerta e può essere difficile distinguere le vere occasioni da quelle non poi tanto convenienti.

Il rischio è quello di farsi prendere dalla smania di approfittare dello sconto e spendere di più di quello che si era pensato o comprare cose inutili. Ecco le regole d’oro da seguire.

I consigli per il Black Friday 2018

1) Imposta un budget: può essere molto facile essere trascinato dalle offerte, se non imposti un limite di spesa per contenerti. Anche se qualcosa è fortemente scontato, potrebbe comunque essere fuori dal tuo budget. Calcola ciò che puoi permetterti di spendere e attieniti al limite.

2) Meglio essere preparati. Fai le tue ricerche in anticipo se hai in mente un particolare acquisto; essere pronti a guardarsi intorno per ottenere il prezzo migliore paga. Tieni a mente una cifra che sei disposto a spendere e controlla online i prezzi di confronto.

3) Guarda non solo il prezzo, considera come stai pagando. Può essere una buona idea pagare gli articoli con la tua carta di credito perché può fornirti un ulteriore livello di protezione se le cose vanno male, ma dovresti ripagare completamente qualsiasi saldo quando il pagamento è dovuto. Non indebitarti.

4) Anche se il prodotto è scontato valgono sempre i tuoi diritti: le merci devono essere di qualità soddisfacente, idonee a svolgere la funzione prevista e durare per un periodo di tempo ragionevole.

Regole per il Black Friday su Amazon

C’è di buono che il Black Friday su Amazon dura una settimana, va dal 19 al 25 novembre, questo consente di monitorare e prepararsi al meglio.

Visitando l’home page dell’Amazon per il Black Friday si possono già visualizzare le offerte in anteprima. Salute e bellezza, elettronica e informatica, casa e cucina, alimentari, abbigliamento, musica, orologi e gioielli sono solo alcune delle categorie presenti fra le offerte. Alcuni prodotti saranno scontati in esclusiva per i clienti italiani, mentre chi ha un account registrato in altri paesi dove si svolge l’Amazon Black Friday 2018 (fra i quali ovviamente USA e Inghilterra) potrà osservare altri prodotti scontati.

La settimana del Black Friday 2018 su Amazon non è tutta uguale occhio alle “Offerte de Giorno” segnalate da un bannerino arancione, puntate su quelle.

La tecnologia è certamente una delle categorie che attrae di più gli utenti e indubbiamente gli sconti sono interessanti. Per vedere le offerte in anteprima usate l’App di Amazon, cliccate il banner del Black Friday-> poi “Visualizza per categoria” e infine seleziona la categoria “Informatica” o “Elettronica”. Potete scorrere le varie offerte, se volte ricevere un avviso cliccate il bottone “Segui l’offerta” (così senza guardare l’orologio Amazon vi avviserà quando l’articolo sarà in promozione).

Guardate anche la sezione “in Arrivo” in modo da vedere se c’è qualcosa che vi può interessare e seguite l’offerta, in modo da essere avvisati.