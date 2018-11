Arriva il Black Friday 2018 in Italia con le migliori offerte dell’anno soprattutto sulla tecnologia e sarà subito seguito dal Cyber Monday 2018. Ormai le due giornate di shopping, che cadono tradizionalmente durante il weekend del Ringraziamento in America e e anche in Italia, sono diventate quasi una cosa sola.

Gli amanti della tecnologia e i frequentatori dei siti ecommerce non possono farsi sfuggire queste due giornate speciali nelle quali siti e negozi online propongono occasioni da non perdere. Ecco le offerte migliori del Black Friday 2018 e del Cyber Monday 2018 nei siti italiani, ma gli utenti più “smart” potranno fare acquisti anche fra i prodotti in vendita nei siti americani, dove le occasioni sono tante, usando un semplice stratagemma, che vi raccontiamo in fondo all’articolo: le migliori offerte del Black Friday USA arrivano in Italia.

Il Black Friday 2018 è il 23 novembre, il giorno dopo il giovedì del Ringraziamento. Di solito lunghe code di clienti affollano i centri commerciali negli Stati Uniti, ma ormai molte offerte si trovano anche online.

È consigliabile tenere d’occhio i siti di e-commerce più famosi nei giorni precedenti alla data per scovare i prezzi migliori.

Black Friday 2018 Amazon

Amazon propone la settimana del Black Friday che comincia lunedì 19 novembre 2018. Computer Acer Aspire 3 scontati in media del 20%, smart TV sotto i 300 euro e tavolette grafiche a 20 euro sono solo alcune delle offerte già visibili sul sito di Jeff Bezos. Come capitato in passato, Amazon offrirà anche sconti interessanti sui prodotti tech come Echo Dot e Fire TV, creati dalla stessa azienda. Un’occasione da non perdere per chi vuole accaparrarsi il famoso assistente vocale Amazon. Gli utenti Prime, come successo durante l’Amazon Prime Day del luglio scorso, potranno usufruire di ulteriore sconti e di un accesso anticipato alle offerte.

Tutte le informazioni sulle offerte Amazon

Black Friday 2018 Italia

I più attivi per il Black Friday 2018 Italia sono i siti delle grandi catene di elettronica, che si stanno già preparando con le offerte migliori dell’anno.

Ma molti italiani non approfitteranno degli sconti del Black Friday 2018, lo dice un sondaggio della stessa Mediaworld: il 45% degli italiani ha dichiarato d non aver mai approfittato delle offerte Black Friday e che non lo farà nemmeno quest’anno. Il 21% ha detto di aver approfittato una volta delle offerte Black Friday e solo il 17% di averlo fatto più di una volta. Per gli Italiani il Black Friday è l’occasione per togliersi uno sfizio e comprare un prodotto che non avrebbero mai acquistato, almeno secondo il 37% di chi ha risposto al sondaggio Mediaworld, il 29% lo sfrutta per comprare i regali di Natale.

Molti siti italiani dedicati all’e-commerce tech come quelli dei negozi Unieuro, Mediaworld, Expert ed Euronics avranno offerte speciali per il Black Friday 2018 e il consiglio migliore è quello di visitare i siti nei giorni precedenti e leggere con attenzione i volantini.

Black Friday 2018 Mediaworld

Mediaworld punta molto sul Black Friday 2018 ma, come da tradizione non svela prima della data le offerte migliori. In occasione del Black Friday, MediaWorld lancia una serie di sconti su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, smartphone, tablet, TV e altro ancora, acquistabili online e in negozio. Il modo migliore per scoprire le offerte Mediaworld è registrarsi sul sito, se non lo si è già, si verrò avvisati della partenza del Black Friday 2018 e delle offerte migliori. Qui le offerte Mediaworld.

Black Friday 2018 Unieuro

Per il Black Friday 2018 Unieuro ha pensato una serie di offerte, studiate per accontentare un po’ tutti “nessuno potrà tornare a casa a mani vuote durante quello che sarà il Black Friday più folle a memoria d’uomo”.

Unieuro punta molto sugli smartphone e tra le offerte migliori propone il Galaxy S8 con sconto del 43%, ottima offerta anche quella (rara) su Apple, con iPhone X scontato del 24% a 799 euro. Interessante anche il Huawei Mate 10 Lite scontato del 42% a 199 euro. Mentre il Samsung Galaxy Note 9 è in offerta per il Black Friday Unieuro a 899 euro, con lo sconto del 12%, ma si tratta di un prodotto molto recente e di punta per cui lo sconto contenuto è giustificato, ma è comunque una buona occasione se avevate in mente questo modello. Per approfittare delel offerte Unieuro il consiglio è quello di visitare questa pagina e prepararsi, le migliori offerte per il black friday 2018 vengono indicate con un’apposita scritta, c’è il prezzo di listino, lo sconto e il prezzo finale.

La stessa Unieuro avverte:

Non è però tutto rose e fiori: il Black Friday, infatti, non è solamente un’occasione in cui concludere acquisti vantaggiosi e portarsi avanti con i regali di Natale, ma è anche una vera e propria gara a chi si accaparra la migliore offerta. Sopravvivere al Black Friday può essere un’impresa ardua, perciò bisogna essere preparati e non lasciare nulla al caso se si vuole veramente trarre il massimo vantaggio dalla situazione e non ritrovarsi a girovagare per un punto vendita o su internet con la sola preoccupazione di comprare qualcosa prima che lo faccia qualcun altro.

Black Friday 2018 Euronics

Sul sito di Euronics si trovano sconti per il Black Friday 2018 su televisori, elettrodomestici e giocattoli, meglio andare a vedere subito le offerte. Se però si preferisce toccare con mano il prodotto desiderato, si può andare in un negozio, fin da oggi, per prendere le misure del frigorifero dei sogni o per soppesare la leggerezza di un computer portatile. Si potrà poi effettuare l’acquisto online allo scadere della mezzanotte, o tornare nel punto vendita cercare di accaparrarsi il prodotto ben scontato. Qualche offerta è già attiva sul sito Euronics in particolare per TV Qled e cellulari Huawei.

Black Friday 2018 Expert

Per il Black Friday 2018 Expert si lancia in uno sconto a tappeto: il 25% fisso su tate categoria di prodotto: Grandi Elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e Tv di ultima generazione. Una scelta molto diversa da quella di altre catene.

La Promozione Black Friday di Expert è valida per tutti i possessori di carta My Expert per l’acquisto di grandi elettrodomestici e di televisori del valore maggiore o uguale a 499 euro e per tutti i piccoli elettrodomestici che sono disponibili in negozio e online fino ad esaurimento scorte. Non partecipano alla promozione i prodotti dei marchi Zoppas, Liebherr, Miele, Aeg.

A ciascun cliente è consentito l’acquisto scontato di una sola unità per ogni

singolo prodotto acquistato. Lo sconto sarà applicato al solo valore del prodotto e nella determinazione dello sconto non verranno conteggiati gli eventuali importi relativi ad estensioni di garanzia, ed altri servizi collegati all’acquisto del prodotto scontato e i sui accessori acquistabili separatamente (anche se all’interno dello stesso scontrino). Qui le offerte per il Black Friday 2018 di Expert.

Black Friday 2018 in Italia come negli Usa

Anche se ormai Black Friday e Cyber Monday sono tradizioni molto conosciute dai clienti italiani, manca ancora tanto per pareggiare le offerte che si vedono nei negozi e siti americani. Per fortuna però esiste un metodo per approfittare delle occasioni americane direttamente dall’Italia. Siti come Big Apple Buddy, chiamato il concierge dello shopping online, permettono agli utenti di ordinare gli oggetti desiderati sui siti americani. Il sito si occuperà di acquistare e spedire il prodotto in Italia, sfruttando le offerte migliori del Black Friday e del Cyber Monday presenti negli USA.

Il Cyber Monday 2018 è ufficialmente lunedì 26 novembre. Le offerte migliori per questo lunedì dedicato agli oggetti tech si trovano sugli stessi siti sopracitati, dato che in questo caso le occasioni sono esclusivamente online. Amazon avrà ovviamente molte offerte, con alcuni oggetti e dispositivi in vendita a prezzo scontato ogni giorno. Da tenere d’occhio anche il sito ePrice che raggruppa le offerte migliori del Cyber Monday 2018 e che ha messo in palio alcuni prodotti in regalo. Il cosiddetto concorso Black Hour farà vincere agli utenti un oggetto all’ora a partire dal 22 novembre. Il metodo migliore per approfittare di queste offerte è quello di collegarsi ai siti la mattina presto di lunedì o addirittura dopo la mezzanotte di domenica.

Come trovare le offerte migliori per il Black Friday 2018

• Imposta un budget: può essere molto facile essere trascinato dalle offerte, se non imposti un limite di spesa per contenerti. Anche se qualcosa è fortemente scontato, potrebbe comunque essere fuori dal tuo budget. Calcola ciò che puoi permetterti di spendere e attieniti al limite.

• Fai le tue ricerche in anticipo se hai in mente un particolare acquisto; essere pronti a guardarsi intorno per ottenere il prezzo migliore paga. Tieni a mente una cifra che sei disposto a spendere e controlla online i prezzi di confronto.

• Considera come stai pagando. Può essere una buona idea pagare gli articoli con la tua carta di credito perché può fornirti un ulteriore livello di protezione se le cose vanno male, ma dovresti ripagare completamente qualsiasi saldo quando il pagamento è dovuto. Non indebitarti.

• Conosci i tuoi diritti: le merci devono essere di qualità soddisfacente, idonee a svolgere la funzione prevista e durare per un periodo di tempo ragionevole.

e buon Black Friday 2018 a tutti!

di Andrea Indiano e Francesco Marino