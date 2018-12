Cercare i migliori regali di Natale hi-tech non è sempre facile le idee per i regali tecnologici possono essere difficili da trovare, soprattutto se si vuole essere originali

Ma il Natale si avvicina e così la necessità, e il piacere, di fare e ricevere regali tecnologici. Gli amanti della tecnologia apprezzano questa festività allo stesso modo e anche per loro il periodo delle feste può essere una scusa per aggiornarsi sulle novità di mercato e sulle ultime novità tecnologiche del 2018. In questo articolo abbiamo stilato una lista dei migliori regali di Natale hi-tech, le idee regalo per il 2018 che faranno felici gli appassionati di gadget hi-tech.

I migliori regali di Natale hi-tech 2018

1 – Assistente vocale

Da Alexa a Google Home, senza dimenticare Siri e Cortana, parlare con un dispositivo elettronico sta diventando un passatempo comune e uno dei più ambiti regali tecnologici. Sul mercato ci sono vari dispositivi creati come assistenti vocali, noti anche smart speakers, che uniscono design ad usabilità. Fra i migliori Google Home Mini e Sonos One. Quest’ultimo, prezzo 200 euro, si connette automaticamente ad Alexa ma può essere collegato anche a Google Assistant ed ad Apple Air Play. Grazie a una capacità di riproduzione audio elevata, può essere messo in vari punti della casa con risultati ottimi. Un bel regalo hi tech per lui e per lei.

2 – Monopattino elettrico

In California sono ormai onnipresenti: gli scooter elettrici, soprattutto quelli che si affittano con un’app in stile Uber tipo Bird e Lime, sono una moda che sembra destinata a durare ancora un po’. Il monopattino elettrico, oltre che un mezzo di trasporto del futuro è anche uno dei regali hi tech 2018 più desiderati. Per muoversi in città e provare ad anticipare i tempi anche in Italia, gli appassionati possono provare Moma Bike, in vendita su Amazon a 399 euro. Pieghevole, veloce, batteria che dura 20 km, il mezzo può essere usato per percorsi brevi. Allo stesso prezzo si piò acquistare il monopattino elettrico di Xiamoi M365.

3 – Tablet

Fra i regali di Natale tecnologici per il 2018 non può mancare un classico degli ultimi anni: il tablet. Dall’arrivo dell’iPad a quello dei prodotti simili sul mercato, questi dispositivi sono ora presenti in molte case. La Apple sembra fare ancora i prodotti migliori (vedi l’ultimo presentato iPad Pro), ma anche i Galaxy Tab S4 di Samsung sono all’avanguardia. Di quest’ultima gamma, il Samsung Galaxy Tab S4 ha lo schermo migliore e anche una penna inclusa per facilitarne l’uso, il prezzo è 569 euro. Ci sono anche alternative più economiche, ma sempre ottime come regali di Natale hi-tech come il Huawei MediaPad M5 10.8 a 299 euro. I tablet anche se dal punto di vista delle vendite sono in calo restano uno dei migliori regali di natale hi-tech del 2018 e ce ne sono per tutte le tasche.

4 – Sensore per l’aria

Descritta come l’ultima moda nella Silicon Valley dal New York Times, un sensore di aria pulita personalizzato è un must negli uffici di San Francisco. Il più famoso è PurpleAir, 260 euro, che può essere messo sia all’esterno sia dentro casa per controllare il livello di inquinamento dell’aria che si sta respirando. Usando i raggi laser per rilevare le particelle che passano rileva i dati PM 2,5 e PM 10. I valori sono calcolati in media ogni venti secondi e visualizzati graficamente dato che può, come ormai ogni elettrodomestico della casa, diventare “smart” ed essere collegato al proprio smartphone per tenere sotto controllo in ogni minuto la qualità dell’aria circostante. Tra i regali di Natale hi-tech 2018 più originali e green.

5 – Smartphone

Un nuovo smartphone è di solito l’ideale come dono a un vero geek. Dei nuovi iPhone si sa già tutto e in attesa dell’arrivo del Samsung pieghevole, per Natale 2018 si può pensare a un prodotto ugualmente innovativo. Il telefono Razer Phone è prodotto da un’azienda conosciuta fra i videogiocatori: la parte migliore è il display che ha una risoluzione di 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il prezzo di questo super regalo di Natale hi-tech è di 549 euro.

6 – Smart TV

Televisori e smart tv (necessari per collegarsi Netflix e gli altri servizi di streaming) sono una presenza costante in tutti i salotti. Fra le novità del 2018 ci sono vari prodotti che faranno felici fan della tecnologia e non solo. Chi vuole esagerare può puntare sul Sony KD-77A1: risoluzione 4k e altre features ultramoderne al prezzo non irrisorio di 9.999 euro. Ma ovviamente ci sono alternative un po’ più abbordabili per avere in casa una TV davvero smart come LG B8, una TV 4K da 55 pollici al prezzo di 1.399 euro.

7 – Robot domestico

Nel futuro avremo tutti un robot aiutante in casa? Non è detto, ma chi vuole anticipare i tempi può far entrare nella propria casa un robot domestico. Zenbo, il robot Asus, è una delle opzioni, al prezzo di 600 euro è uno dei regali di Natale hi-tech più sorprendenti. Chi vuole qualcosa di più piccolo può scegliere il robot Lynx, che si connette ad Alexa ed è quindi in grado di “parlare e rispondere. Prezzo 799 dollari (più spedizione) su Amazon.

8 – Cuffie

Le cuffie auricolari sono diventate negli ultimi tempi un gadget moderno e di moda, merito anche del successo del brand Bose. Se ne trovano di varie fattura, ma come regalo di Natale tecnologico del 2018 sono perfette le Pioneer SE-MJ503 che costano solo 16 euro.

9 – Smart watch

Un tempo usati solo per dire l’ora, ormai gli orologi si sono evoluti in smartwatch. In questo settore, che in un certo senso si è unito a quello dei braccialetti da fitness, la fa sempre da padrone Apple. L’Apple Watch è un oggetto innovativo e utile: l’ultimo modello Serie 4 si trova al prezzo di 439 euro, ma è così utile che dopo un po’ dimenticherete di controllare il telefono, preferendo uno sguardo al polso. Indubbiamente è uno dei gadget tecnologici più ambiti per chi è nel mondo Apple, ma ci sono ottime alterative su piattaforma Android come il Samsung Galaxy Watch al prezzo di 299 euro.

10 – Zaino caricabatterie solare

Gli amanti della tecnologia non per forza rinunciano alla natura. Certo i dispositivi vanno controllati e ricaricati anche all’aperto, e per questo si può scegliere uno zaino con caricabatterie a pannelli solari. Sunny Bag, al prezzo di 99 euro è compatibile con dispositivi fino a 17 pollici, ha un’entrata Usb e un pannello solare integrato per caricare telefono e altri dispositivi mentre si fa trekking.

Con uno di questi regali tecnologici di Natale 2018 farete felici ogni amante dell’innovazione.

di Andrea Indiano – Corrispondente dagli USA