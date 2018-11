Le recensioni del nuovo iPad Pro mostrano benchmark che sottolineano gli enormi passi in avanti compiuti da Apple con i suoi processori basati su architettura ARM.

Recensione iPad Pro, Apple non mentiva

Apple aveva sottolineato le prestazioni del nuovo iPad Pro durante l’evento speciale tenutosi a Brooklyn. Una delle affermazioni più eclatanti aveva riguardato il fatto che i nuovi iPad sono due volte più veloci dei modelli dell’anno precedente. Il motivo per cui sembrava si trattasse di puro marketing era perché i modelli del 2017 avevano già superato di gran lunga molti notebook PC e alcuni Mac.

La recensione del nuovo iPad Pro di AppleInsider ha preso in considerazione le affermazioni di Apple nello svolgere una serie di benchmark volti a rivelare le prestazioni effettive tramite test. In conclusione, Apple non ha esagerato per quanto riguarda le affermazioni sulle prestazioni. I test hanno in primis riguardato le performance della CPU.

“In merito al benchmark della CPU di Geekbench 4, l’iPad Pro da 11 pollici ha ottenuto un punteggio single-core di 5.028, rispetto a 3.976 del modello da 10.5 pollici. Nel multi-core, il Pro da 11 pollici ha totalizzato 18.181 rispetto a 9.555 sull’iPad Pro da 10.5 pollici, facendo coincidere il miglioramento dichiarato di Apple per il 90 percento.”

Recensione iPad Pro: Prestazioni processori

Bisogna ricordare che Apple progetta i chip internamente, non si tratta quindi ne di Intel, ne di produttore di ARM di terze parti. Apple è in grado di far impallidire la legge di Moore, mentre Intel ha per lo più rinunciato. Questo tipo di aumento delle prestazioni della CPU su base annua è inaudito nel settore.

È, inoltre, da notare che, per quanto riguarda i numeri grezzi, iPad Pro si è avvicinato alle prestazioni dell’iMac 5K del 2017, che ha registrato un punteggio di 19.327.

In un altro confronto, il punteggio di Geekbench 4 per l’iPad Pro a 42.270 è risultato solo un po’ indietro rispetto al MacBook Pro da 15 pollici.

Recensione iPad Pro, i test di codifica video

“Il nuovo iPad Pro ha stabilito un nuovo record nel benchmark, che è stato precedentemente raggiunto dall’iPhone XS Max quando ha segnato i 363.000 punti nei nostri test, quindi Apple è attualmente molto avanti rispetto al resto del mercato in termini di prestazioni del processore per telefono e tablet”.

Non soddisfatti, hanno fatto anche un test di codifica video, utilizzando un pezzo di un minuto girato in 4K. Ci sono voluti per l’iPad Pro del 2017 6:10, mentre sul nuovo iPad Pro il file è stato creato in 2:56.

È chiaro che Apple è al vertice e risulta il top del settore quando si tratta di processori mobile. Il dato sull’iPad Pro dimostra quindi che dispone di una tale quantità di potenza che la persona media non utilizzerà mai a pieno.