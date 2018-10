Nuovi iPad Pro, nuovo MacBook Air e nuovo Mac Mini: a poco più di un mese dal lancio di iPhone XS e iPhone XS Max, Tim Cook e soci sono tornati sul palco per un altro keynote Apple. Dalla Howard Gilman Opera House di Brooklyn a New York, l’azienda di Cupertino si è concentrata sugli innovativi MacBook Air, iPad Pro e Mac Mini. Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le novità dell’evento Apple del 30 ottobre 2018.

Il nuovo MacBook Air

All’inizio Cook ha elogiato i traguardi raggiunti dalla sua azienda: ci sono 100 milioni di Mac nel mondo e ogni anno aumentano i primi acquirenti dei prodotti della mela morsicata, soprattutto in Cina.

Poi il CEO è passato direttamente al pezzo forte dell’evento con il nuovo MacBook Air. Due porte USB-C, presa jack per le cuffie e schermo retina da 13,3 pollici con 4 milioni di pixel sono le caratteristiche del portatile che è anche più leggero del predecessore.

La batteria ha un’autonomia di 12 ore, mentre molti dei materiali utilizzati per costruirlo sono riciclati (compreso l’alluminio che dona il tipico colore argento Apple) rendendo questo nuovo MacBook Air il prodotto il più ecosostenibile fra i MacBook.

Le altre caratteristiche tecniche del MacBook Air sono 8GB di memoria, processore Intel i5 con 1.6GHz e spazio interno di 128GB sono gli ultimi dettagli dell’oggetto che è disponibile a partire dal 7 novembre nei colori nero, argento e oro.

Il prezzo del MacBook Air è di 1.379 euro per il modello da 128 gb, mentre il MacBook Air da 256 GB ha un prezzo di 1.629 euro

Il nuovo Mac Mini

Dopo è arrivato il turno del Mac Mini presentato da Tom Boger. Forse uno dei prodotti meno amati dai fan Apple, si pensava potesse sparire dall’offerta Apple e invece ne è stata presentata una nuova versione.

Le caratteristiche tecniche del nuovo Mac Mini prevedono 64GB di RAM, chip T2 per la sicurezza incorporato, processore Intel Core i3,

Le caratteristiche tecniche del nuovo Mac Mini sono 8GB di memoria e 128GB di spazio interno per un prezzo di 919 euro rappresentano i dettagli del nuovo Mac Mini. Una scelta ottimale per un computer desktop comodo e veloce, fatto anch’esso esclusivamente con materiali riciclati come spiegato dallo stesso Boger.

I nuovi iPad Pro

Tim Cook è tornato sul palco per l’altro annuncio importante di questo keynote Apple, ovvero gli iPad Pro 2018. Secondo il CEO questi tablet sono i computer più diffusi al mondo. Affermazione difficile da accettare dato che raramente gli iPad sono considerati dei computer veri e propri né vengono categorizzati insieme ai pc.

In ogni caso l’arrivo del nuovo iPad Pro ha fatto tacere i mormorii in sala e sul web. La prima novità è l’assenza del tasto Home. Questo fa sì che ora lo schermo degli iPad, anch’esso retina, sia di 11 pollici e non più di 10,5. Ne verrà prodotta anche una versione più grande con schermo da 12,9 pollici, pensata per usi professionali.

I dispositivi avranno tecnologia FaceID per essere sbloccati come gli iPhone e allo stesso modo degli smartphone conterranno l’innovativo chip A12X che li rende estremamente veloci.

La penna da usare sullo schermo, ovvero Apple Pencil, è stata migliorata e si potrà attaccare al tablet grazie a un magnete. Videogiochi e realtà aumentata funzioneranno alla perfezione sui nuovi iPad Pro grazie a una grafica migliorata che li rende equiparabili alla Xbox One S come specificato dalla stessa Apple.

Per quanto riguarda i prezzi, l’iPad Pro da 11 pollici costerà 899 euro con 64GB di memoria, quello da 12,9 pollici invece ha un prezzo di 1.119 euro. L’iPad Pro precedente, che mantiene le dimensioni di 10,5 pollici, verrà portato al prezzo di 649 dollari. Con questi annunci, e dopo una breve esibizione della cantante Lana del Rey, si chiude l’evento Apple del 30 ottobre 2018 che sarà ricordato come il più “verde” dell’azienda, per l’uso di materiali riciclati ed ecosostenibili nei suoi prodotti.

di Andrea Indiano, corrispondente dagli USA