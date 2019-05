Si rafforza ulteriormente l’offerta networking di Brevi Spa, uno dei principali protagonisti del mercato italiano della Distribuzione IT. L’azienda bergamasca ha infatti siglato con Ubiquiti un accordo per la distribuzione diretta dei suoi prodotti attraverso la rete dei 28 cash&carry Brevi. Un’intesa commerciale che andrà a potenziare l’efficacia della proposta Ubiquiti in Brevi, in termini di ampiezza e profondità di gamma, di servizio e di competitività dell’offerta.

La qualità dei prodotti Ubiquiti potenzia il listino Brevi

Inseriti a listino ormai da diversi mesi, i prodotti Ubiquiti hanno saputo catturare da subito l’interesse di una vasta fascia di clientela e conquistarne la fiducia grazie all’indiscussa qualità dei dispositivi: il marchio Ubiquiti si posiziona infatti su una fascia di mercato qualitativamente superiore rispetto ai prodotti entry o mainstream. Access point wifi, switch e switch POE, Nanostation, gateway, router, un’infinità di accessori per le reti wireless e altro ancora: il listino Brevi offre un’ampia scelta di soluzioni, accomunate tutte dalla qualità di prodotto e da un rapporto prezzo/prestazioni decisamente interessante. Presupposti che hanno generato un trend di vendita in rapida e costante ascesa, e quindi oggi legittimato il passaggio ad una partnership di profilo più alto fra le due aziende.

Ubiquiti Networks è focalizzata sulla “democratizzazione” su scala mondiale della tecnologia per il networking: circa 85 milioni di dispositivi totali consegnati giocano infatti un ruolo fondamentale nel realizzare l’infrastruttura di networking di oltre 200 paesi e territori di tutto il mondo. I nostri prodotti per il networking professionale sono basati sulle piattaforme software proprietarie UNMS e UniFi, progettate rispettivamente per sviluppare un acceso distribuito a Internet ad alta capacità e la gestione ottimizzata della tecnologia di informazione unificata.

I vantaggi della partnership

Per Brevi il networking rappresenta un segmento strategico, per dinamicità della Domanda, numerica dei clienti coinvolti e sostegno alla pedonabilità dei punti vendita: l’accordo con Ubiquiti va quindi ad arricchire un portafoglio di offerta già molto importante, e in particolare a potenziare la fascia alta e medio/alta dell’offerta.

Per Ubiquiti la partnership diretta con Brevi consente di raggiungere in maniera più efficace ed efficiente il Canale IT tradizionale, che vede in Brevi un indiscusso punto di riferimento, come testimoniato dagli oltre 13 mila rivenditori che – su base annua – acquistano dal Distributore bergamasco. Un bacino di clientela estremamente ampio e dalle eccellenti potenzialità, come i precedenti mesi di collaborazione commerciale hanno già ampiamente dimostrato.

L’accordo di Distribuzione con Ubiquiti si inserisce in una fase di business positiva per Brevi, che ha chiuso l’ultimo anno con un incremento del fatturato pari al 6% e 178 milioni di € totali. Un trend di crescita solido e costante, che con Ubiquiti in Distribuzione diretta potrà ora contare su un’arma in più.

