La Circular Economy è un nuovo concetto di economia che supera gli schemi tradizionali e punta al riutilizzo di tutto, alla rimessa in circolo di quelli che oggi sono considerati rifiuti e bone al centro il benessere di tutta la comunità. HPE Financial Services ha presentato un Report completo sulla Circular Economy che fornisce ai responsabili IT e della Sostenibilità Ambientale, uno strumento capace di quantificare e condividere i risparmi in termini di energia, materiale e smaltimento che si possono ottenere conferendo a HPE gli asset dismessi o giunti al termine della loro vita utile, attraverso gli HPE Technology Renewal Center.

Che cos’è la Circular Economy

La Circular Economy, o economia circolare, è un modello economico che rappresenta il superamento dell’attuale modello industriale estrattivo fatto di tre fasi: prendere, fabbricare, smaltire. L’economia circolare mira a ridefinire la crescita, concentrandosi su benefici positivi per tutta la società. Comporta gradualmente il disaccoppiamento dell’attività economica dal consumo di risorse limitate e con la produzione di rifiuti che devono essere messi fuori dal sistema. La Circular Economy è sostenuta da una transizione verso fonti di energia rinnovabile, il modello circolare si basa su capitale economico, naturale e sociale e si basa su tre principi:

Frasi carico dei rifiuti e l’inquinamento all’interno dei progetti economici

Mantenere prodotti e materiali in uso

Rigenera i sistemi naturali

Circular Economy Report by HPE

Hewlett Packard Enterprise fornisce informazioni approfondite in merito alla scienza dei materiali e alla fabbricazione dei prodotti. Mostra una ripartizione per due categorie: prodotti rigenerati, rivenduti e reintrodotti nell’economia sotto forma di prodotti, e prodotti recuperati e immessi nuovamente nell’economia, sotto forma di materiali riciclati. Il report può essere utilizzato dalle organizzazioni nel caso in cui debbano dichiarare a investitori e clienti le proprie emissioni indirette di gas serra.

Il Circular Economy Report di HPE fornisce le informazioni chiave necessarie a quantificare il contributo dell’IT ai rispettivi requisiti aziendali SER (Sustainability and Environmental Reporting). Fornisce un’analisi del rapporto riutilizzo/riciclo e stime dei risparmi in termini di energia, materiali, emissioni di gas serra e volumi di rifiuti mancati. In questo modo i clienti possono verificare i progressi rispetto agli obiettivi. Allo stesso tempo, rinnovando e riciclando i prodotti IT dismessi, i clienti possono produrre valore e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Circular Economy per le aziende

Le aziende che sfruttano la potenza della connettività e dei dati per generare valore di business, investono nell’espansione delle infrastrutture IT per archiviare ed elaborare quantità di dati che crescono in maniera esponenziale. È possibile ed auspicabile investire in tecnologie che permettano alle aziende di lavorare e crescere anche in un mondo dalle risorse limitate. Trovando così nuovi metodi per gestire efficacemente l’esplosione dei dati: questa è l’Economia Circolare.

L’Economia Circolare rivede il sistema di approvvigionamento – produzione – dismissione in un’ottica di economia rigenerativa e circolare. Considera l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’estrazione delle risorse al design e al suo utilizzo, via via fino al termine del suo ciclo di vita. Punta a estendere la durata del prodotto e dei materiali e ridurre il TCO. I principali fattori che spingono a un approccio di Economia Circolare sono le risorse per il valore del business e l’efficienza delle infrastrutture. L’esigenza di passare a un’Economia Circolare deriva da una velocità dei consumi che supera la capacità di reintegrazione del pianeta.

Economia Circolare nella tecnologia

L’applicazione dei principi di Economia Circolare al settore IT conduce a un impiego più efficace di prodotti e materiali. Permette alle aziende di restituire i propri asset IT in modo sicuro, conforme e responsabile. Un recente studio realizzato da HPE Financial Services ha dimostrato quanto la Sostenibilità sia un tema critico. Il 79% delle aziende è impegnato in una strategia di sostenibilità ambientale mentre il 69% possiede nello specifico una strategia di sostenibilità IT. Il 48% delle aziende intervistate opera in settori fortemente regolamentati e deve produrre dichiarazioni formali sul proprio impatto ambientale.

Economia Circolare: il report per misurare l’impatto sulla Sostenibilità Ambientale

Il report sulla Circular Economy è parte della proposta IT Asset Lifecycle Solutions fornita da HPE Financial Services. Questa comprende:

· Asset upcycling – Ben più di una semplice rimozione degli apparati IT, aiuta a monetizzare gli asset dismessi e proteggere i dati contenuti per mezzo di una sovrascrittura sicura e procedure di ritiro e riciclo ambientalmente responsabili.

· Prodotti usati certificati – Le aziende possono estendere la vita dei sistemi legacy per mezzo di apparecchiature IT usate controllate e certificateC comprese quelle presenti nell’intero portafoglio HPE attuale, aventi un’età da 18 mesi a 25 anni.

· Magazzino virtuale – I clienti possono stoccare, aggiornare o reinstallare apparecchiature precedentemente dismesse avvalendosi dei magazzini centralizzati HPE.

· Consolidamento datacenter – Attraverso il noleggio di sistemi HPE customizzati e pre-configurati, i clienti possono garantire una transizione priva di interruzioni in occasione della ricollocazione o del consolidamento dei loro data center.

· Enablement di prove concettuali – Il pool di tecnologie IT di HPE può essere implementato per realizzare un concept progettuale per OEM e produttori di applicazioni, così come per l’utilizzo in un ambiente business di produzione.

Un riciclo sicuro per la Circular Economy

Le competenze di HPE in fatto di riciclo sicuro aiutano i clienti a massimizzare gli investimenti IT attraverso la ricollocazione delle apparecchiature. Gli HPE Technology Renewal Center (TRC) di Andover, nel Massachusetts, e di Erskine, in Scozia, aiutano a estendere la vita utile della tecnologia e riciclare materiali.

Nel 2018 gli HPE Technology Renewal Centers hanno processato oltre 4 milioni di unità sia HPE che non HPE. Di queste, l’89% è stato ricondizionato e rivenduto. Il resto è stato riciclato in modo sicuro e responsabile nei confronti dell’ambiente.

Maggiori informazioni sulle proposte di HPE Financial Services per il progresso dell’Economia Circolare sono disponibili qui.