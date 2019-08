Dion Weisler, il Ceo di HP, si dimette

HP ha annunciato che Dion Weisler si dimette da presidente e CEO della Società, come motivazione Dion Weisler ha detto che la decisione dipende da una “questione di salute familiare”, e ha annunciato che tornerà in Australia, il suo Paese. Le dimissioni del CEO di HP HP ha però già pronto il successore che assumerà […]

HP ha annunciato che Dion Weisler si dimette da presidente e CEO della Società, come motivazione Dion Weisler ha detto che la decisione dipende da una “questione di salute familiare”, e ha annunciato che tornerà in Australia, il suo Paese.

Le dimissioni del CEO di HP

HP ha però già pronto il successore che assumerà il ruolo odi Ceo a seguito delle dimissioni di Dion Weisler, si tratta del presidente di Imaging, Stampa e Soluzioni, Enrique Lores, che ha ottenuto l’approvazione unanime dal suo consiglio di amministrazione. Lores assumerà il ruolo dal 1 ° novembre.

Enrique Lores il nuovo Ceo di HP

“Enrique è un leader di comprovata esperienza ed è la persona giusta per guidare HP nel futuro”, ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Chip Bergh in una nota. “Attraverso un rigoroso processo di selezione, Enrique Lores è emerso come la scelta unanime del consiglio di amministrazione come successore di Dion e siamo certi che si baserà sui progressi dell’azienda e trarrà vantaggio da nuove opportunità.”

Il futuro di Dion Weisler

Dion Weisler rimarrà nel consiglio di amministrazione di HP fino alla prossima riunione degli azionisti di HP al fine di “garantire una transizione senza soluzione di continuità”. Ciò lo terrà in HP per tutto il gennaio 2020. Weisler è entrato a far parte dell’azienda nel 2012, diventando CEO nel 2015 quando HP si è divisa da HP Enterprise.

La storia di Enrique Lores in HP risale a molto più indietro. Enrique Lores è entrato a far parte dello staff 30 anni fa, come stagista…

“Trenta anni fa, sono stato colpitp da HP, dalla capacità unica dell’azienda di far emergere il meglio attraverso il potere della tecnologia”, ha affermato Enrique Lores in una nota. “Le opportunità future sono enormi e la necessità per noi di continuare a reinventare è più importante che mai. Continuo a essere ispirato dai nostri clienti, partner e dipendenti, che stanno trasformando idee audaci in innovazioni significative. Qui è dove poniamo le nostre prospettive per il futuro. “

