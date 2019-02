Mercato smartphone in calo, vendite al -5%: le quote di mercato

Il dati del mercato smartphone sono in calo, le vendite fanno segnare un secco -5% nel 2018 e cambiano anche le quote di mercato smartphone per il 2018

Il dati del mercato smartphone sono in calo, le vendite fanno segnare un secco -5% nel 2018 e cambiano anche le quote di mercato smartphone per il 2018 con Apple che perde terreno e Huawei che esplode (+33%).

Mercato smartphone in calo, le vendite al -5%: le quote di mercato

Secondo le stime di IDC, le vendite di smartphone a livello durante il primo trimestre fiscale 2019 (Q4 2018 del calendario) ovvero ottobre, novembre e dicembre 2018 hanno raggiunto i 375,4 milioni di unità. Questo dato segna un calo del –4,9% anno su anno ed è il quinto trimestre consecutivo in cui in mercato smartphone subisce una contrazione, le vendite degli smartphone sono in calo, insomma da più di un anno. Per l’intero anno 2018 sono stati venduti 1,4 miliardi di smartphone, in calo del -4,1% rispetto al 2017.

Perché il mercato smartphone mondiale è in calo

“In tutto il mondo il mercato degli smartphone attraversa una turbolenza in questo momento”, ha dichiarato Ryan Reith, vicepresidente del programma Worldwide Mobile Device Trackers di IDC. “Al di fuori di una manciata di nazioni ad alta crescita come India, Indonesia, Corea e Vietnam, non abbiamo visto molti dati positive nelle vendite di smartphone nel 2018. Riteniamo che siano in gioco diversi fattori, tra cui l’allungamento dei cicli di sostituzione, l’aumento dei livelli di penetrazione in molti mercati di grandi dimensioni, l’incertezza politica ed economica e la crescente frustrazione dei consumatori in relazione al continuo aumento dei prezzi”.

Ora Apple non comunica più ufficialmente le vendite in unità in degli smartphone iPhone, quindi tutti calcoli per determinare l’andamento del mercato smartphone, di cui apple è una parte improntante, devono essere effettuati facendo affidamento su stime di ricercatori di terze parti. Strategy Analytics ha riferito che Apple ha venduto 65,9 milioni di iPhone durante il primo trimestre del 2019 e IDC ha comunicato dei numeri leggermente diversi.

Mercato smartphone 2018: Apple

In merito ad Apple, specificamente per il primo trimestre fiscale 2019, IDC stima che l’azienda abbia venduto 68,4 milioni di iPhone. Questo è un numero significativamente più ottimistico rispetto ai 65,9 milioni che Strategy Analytics ha stimato precedentemente. La stima di IDC di 68,4 milioni di vendite di iPhone risulta comunque in calo dell’11,4% anno su anno e l’azienda ritiene che Apple abbia di fronte a sé una strada difficile da percorrere per il 2019.

Le vendite totali di iPhone in volume sono diminuite del 3,2% per l’intero anno, il che è comprensibile considerando che i suoi due maggiori mercati (Stati Uniti e Cina) hanno entrambi vissuto l’anno peggiore di sempre per prestazioni in merito a smartphone. Apple non è certo fuori dai giochi, ma la probabilità di non disporre di un iPhone 5G nel 2019 significa che per migliorare i risultati dovrà andare bene in merito all’iPhone e, cosa più importante, l’ecosistema collegato. Se qualcuno può farcela, è la Apple, ma certamente non sarà facile di fronte a tutte le altre pressioni al ribasso del mercato.

Quote mercato smartphone 2018: Samsung

Durante il trimestre, IDC stima che Samsung abbia venduto 70,4 milioni di smartphone, ponendosi al primo posto nella classifica dei produttori di smartphone, seguita da Apple al secondo posto. Apple ha superato Huawei in tutto il mondo, con Huawei che ha venduto 60,5 milioni di unità.

Per l’intero anno, IDC afferma che Apple ha venduto 208,8 milioni di iPhone, indietro rispetto a Samsung, che ha venduto 292,3 milioni di unità. La vera sorpresa nelle quote di mercato smartphone 2018 è Huawei che si è piazzata terza, vendendo 206 milioni di unità. In crecita del 33%, un vero boom che ha scompaginato la classifica dei produttori smartphone.

Apple ha ottenuto una quota di mercato del 14,9% per l’intero anno, mentre Samsung ne controlla il 20,8% e Huawei il 14,7%.

Quote mercato smartphone 2018: Huawei

Huawei ha continuato a sfruttare un forte slancio in alcuni mercati con volumi di vendita in crescita del 43,9% nel del 4Q18 su base annua e i mentre guardando all’interno anno 2018 le vendite di Huawei sono in crescita del 33,6%. Huawei continua a vedere un crescente successo della sua linea di dispositivi Honor, che ora rappresentano quasi la metà del suo volume complessivo. Il mercato smartphone in Cina rappresenta circa la metà del business degli di Huawei, ma sta diminuendo mentre l’azienda continua il suo successo internazionale con una crescita in quasi tutti i mercati internazionali a cui hanno partecipato nel 2018.

OPPO ha chiuso il 4 Q18 in quarta posizione le vendite per l’intero anno 2018 pari a 113,1 milioni di pezzi, in crescita dell’1,3% rispetto al 2017. Mentre la crescita non è stata così alta come negli anni passati, essere comunque in crescita in un mercato smartphone calante è comunque un’impresa, soprattutto per un’azienda che fa ancora gran parte della sua attività in Cina. L’India e l’Indonesia continuano ad essere i più importanti mercati di concentrazione di OPPO al di fuori della Cina con un successo continuo dai dispositivi della serie A.

Xiaomi ha completa la top 5 del 4Q18 delle quote di mercato smartphone 2018 con le vendite in unità in aumento del 32,2% su base annua e volumi che superano i 100 milioni di pezzi. Come OPPO, India e Indonesia continuano a essere mercati di riferimento al di fuori della Cina. Tuttavia, Xiaomi ha fatto molto bene in alcuni mercati dell’Europa occidentale, in particolare in Spagna. I suoi dispositivi della serie Redmi continuano a essere leader nei mercati emergenti, ma i suoi dispositivi Mi Mix / Max / Pro stanno diventando sempre più concorrenti di punta con prezzi interessanti.