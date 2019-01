Disponibile anche in Italia lo smartphone di punta della casa cinese: Xiaomi Mi MIX 3 sbarca nel Belpaese con un prezzo aggressivo e una promo lancio incredibile.

Dopo poco più di due mesi di attesa, finalmente il Mi MIX 3 sarà venduto anche in Italia: presentato alla fine del mese di ottobre, questo elegantissimo smartphone si è fatto attendere non poco per arrivare in veste ufficiale anche nel nostro paese.

Lo speciale smartphone con design a scorrimento è equipaggiato di alcune delle migliori e più moderne tecnologie: si parte da un display full screen da 6.39 pollici, una memoria Ram da 6 a 10 GB, accompagnata dalla memoria interna nei tagli da 128 GB fino a 256 GB, il supporto delle reti veloci 5G, e una batteria da 3200 mAh che può essere anche ricaricata in wireless.

Xiaomi Mi MIX 3 è costituito da due pannelli, di cui il primo caratterizzato dal display, che scivola sulla scocca posteriore in ceramica del telefono per dare spazio al comparto fotografico e ai sensori anteriori: lo slide tra i due blocchi è stato brevettato per circa 300,000 movimenti di apertura e chiusura.

Il Mi MIX 3 è stato per certi versi uno smartphone dei record, il primo ad essere immesso sul mercato con supporto alla rete 5G, ma anche sul podio di una delle più prestigiose classifiche a livello fotografico.

Caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore da 12+12 megapixel e da un doppio sensore da anteriore da 24+2 megapixel firmato Sony, il comparto fotografico di Xiaomi Mi MIX 3 è stato premiato con un punteggio di 108 dal DxOMark, piazzandosi al terzo posto dietro soltanto al P20 Pro di Huawei e all’iPhone XS Max di Apple.

Xiaomi Mi MIX 3 in vendita in Italia

La società di Pechino ha appena annunciato la commercializzazione del suo top di gamma anche nel nostro paese, nella configurazione di 6 GB di memoria Ram e 128 GB di memoria interna, ad un prezzo davvero conveniente.

Nelle colorazioni Sapphire Blue e Onyx Black, Xiaomi Mi MIX 3 avrà un prezzo di listino sul nostro territorio a partire da 549 euro IVA inclusa, con caricatore ufficiale wireless compreso nella confezione di vendita.

Tuttavia, per quanti acquisteranno Xiaomi Mi MIX 3 il 9 gennaio dallo store online visitabile al sito mi.com, sarà possibile approfittare di uno sconto di ben 50 euro: solo nella giornata di mercoledì ed acquistando dal sito ufficiale, Mi MIX 3 potrà essere portato a casa ad un costo di 499 euro IVA inclusa.

Inoltre, Xiaomi fa sapere che nelle prossime settimane presso lo store online sarà disponibile anche l’esclusiva ed elegante nuova colorazione di Mi MIX 3: Jade Green.