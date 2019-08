Stati Uniti e Francia accordo sulla tassa francese per giganti della tecnologia

La Francia intende ancora tassare le grandi aziende tecnologiche, ma promette che eliminerà la propria imposta non appena l’OCSE avrà trovato il modo di tassare adeguatamente le aziende tecnologiche nei paesi in cui operano.

Durante una conferenza stampa al vertice del G7, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla controversa tassa francese sui giganti della tecnologia.

In sostanza, la Francia intende ancora tassare le grandi aziende tecnologiche, ma promette che eliminerà la propria imposta non appena l’OCSE avrà trovato il modo di tassare adeguatamente le aziende tecnologiche nei paesi in cui operano.

L’OCSE ha lavorato per alcuni anni su un modo di tassare adeguatamente le aziende tecnologiche tramite un insieme standardizzato di regole. Secondo recenti annunci, questo nuovo framework potrebbe essere rilasciato nel 2020.

Oltre a porre fine all’imposta, come sottolineato da Le Monde, la Francia promette che rimborserà le aziende che risulteranno aver pagato in eccesso rispetto al futuro quadro OCSE. Per esempio, se Facebook risulterà aver pagato nel 2019, a causa della tassa francese sui giganti della tecnologia, più di quanto avrebbero pagato nell’ambito delle previsioni OCSE, la Francia rimborserà la differenza.

Tassa francese sui giganti della tecnologia: come funziona, per ora

Un paio di mesi fa, il parlamento francese ha votato a favore di una nuova tassa per le grandi aziende tecnologiche. Al fine di evitare schemi di ottimizzazione fiscale, le imprese che generano entrate significative in Francia sono tassate per le entrate generate in Francia.

Il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, aveva fatto pressioni per la prima volta su altri paesi europei al fine di creare tale nuova tassa a livello europeo. Avrebbe avuto decisamente senso, poiché il problema principale è che le grandi aziende tecnologiche creano strutture societarie europee complicate al fine di ridurre l’aliquota fiscale effettiva.

Ma Le Maire non è riuscito a ottenere un voto unanime e ha creato un modello specificamente francese. Se gestisci un’azienda che genera oltre 750 milioni di euro in entrate globali e 25 milioni di euro in Francia, devi pagare il 3% sulle tue entrate francesi in tasse.

Questa tassa è specificamente progettata per le aziende tecnologiche rientranti in due categorie: marketplace (marketplace di Amazon, Uber, Airbnb …) e pubblicità (Facebook, Google, Criteo …).

Sebbene non sia progettata per colpire aziende americane, la stragrande maggioranza delle grandi aziende tecnologiche che operano in Francia sono americane. Da qui la tensione con gli Stati Uniti.

Le dichiarazioni di Macron e Trump

“C’è stata molta ansia a causa di incomprensioni su questa tassa digitale francese. Ne abbiamo parlato e penso che abbiamo trovato un ottimo accordo grazie al lavoro dei ministri – ha affermato Macron – Su base bilaterale, abbiamo raggiunto un accordo per risolvere i nostri disaccordi. Lavoreremo insieme per trovare una soluzione. Quando esisterà un modello fiscale internazionale, rimuoveremo l’imposta e tutto ciò che è stato pagato verrà detratto da tale imposta internazionale. Abbiamo trovato un accordo valido per tutte le parti coinvolte. Potrà risolvere molti problemi davvero negativi e migliorare il sistema internazionale”.

In un tweet del 26 luglio, Trump aveva criticato i piani della Francia, affermando:

“La Francia ha appena imposto una tassa digitale sulle nostre grandi aziende tecnologiche americane. Se qualcuno le tassasse, dovrebbe essere il loro Paese d’origine, gli Stati Uniti. A breve annunceremo una sostanziale azione reciproca in merito alla stupidaggine di Macron. Ho sempre detto che il vino americano è migliore del vino francese!”

Proprio prima di partire per il vertice del Gruppo dei Sette, Trump ha ribadito le critiche alla tassa francese e ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto delle tariffe sui vini francesi.

Al vertice del G7, Trump non intendeva confermare che gli Stati Uniti e la Francia avevano raggiunto un accordo. Come riportato dalla CNN, quando un giornalista ha posto una domanda sulla tassa francese sui giganti della tecnologia, Trump ha dichiarato: “posso confermare che la first lady ha adorato il vostro vino francese. Lei adorava il vostro vino francese. Grazie mille, va bene.”

