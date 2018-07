VMware, innovatore leader nel software aziendale, ha annunciato che il VMworld 2018 US si terrà dal 26 al 30 agosto a Las Vegas presso il Mandalay Bay Convention Center. Si tratta della quindicesima edizione dell’evento. In programma invece dal 5 all’8 novembre il VMworld 2018 Europe, giunto alla sua undicesima edizione e che sarà anche quest’anno a Barcellona.

VMworld 2018: i temi

Con il tema “Possible Begins with You” i partecipanti al VMworld 2018, professionisti IT e decision maker, partner di Canale e leader del settore, potranno scoprire le novità tecnologiche, fare networking e approfondire i temi più interessanti per abilitare la digital foundation che alimenta le app, i servizi e le esperienze che stanno trasformando il mondo. Dalla modernizzazione del workplace alla valorizzazione dei vantaggi di un mondo multi-cloud, i partecipanti sperimenteranno in prima persona le tendenze che influenzano il business digitale.

VMworld 2018: le date

L’evento di cinque giorni avrà delle Sessioni Generali tenute dai leader del settore e centinaia di panel user-driven, di corsi di certificazione e di laboratori sugli argomenti più interessanti del momento: Data Center e Cloud, Networking e Security, Digital Workspace, Digital Transformation e alcuni fra i principali trend del settore, tra cui Internet of Things, Network Functions Virtualization e DevOps.

“Quest’anno ci aspettiamo oltre 35.000 partecipanti a livello globale, tra VMworld 2018 US e VMworld 2018 Europe. Verranno a scoprire come le organizzazioni stanno immaginando e creando il futuro digitale”, ha dichiarato Robin Matlock, senior vice president e chief marketing officer, VMware. “Il VMworld è un evento chiave del settore per l’innovazione globale e siamo entusiasti di essere il punto di collegamento, conversazione e co-creazione della tecnologia del futuro”.

VMworld 2018: attività

Al VMworld 2018, i partecipanti potranno:

• Scoprire nuove soluzioni, best practice e casi di successo

• Incontrare esperti del settore che portano nuove prospettive e nuove opportunità nel mercato odierno

• Incontrare l’ecosistema di partner, i leader del settore e altri executive di VMware

• Acquisire esperienza diretta negli Hands-on-Lab guidati da esperti e ottenere certificazioni VMware