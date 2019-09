Zyxel CHANNEL HUB: un evento che crea valore per i Partner

Zyxel CHANNEL HUB è l’evento che Zyxel organizza il 16 ottobre 2019 a Bologna, per approfondire la nuova prospettiva di business service-oriented.

Il 16 ottobre, presso il parco agroalimentare FICO Eataly World, Zyxel incontra i suoi Partner per approfondire e confrontarsi su temi attuali quali Cloud, Security e gestione del cliente in ottica MSP. L’evento prende il nome di Zyxel CHANNEL HUB ed è pensato come un contenitore di idee, progetti, strategie e leve per il futuro: a tu per tu con i Partner l’azienda raccoglierà dirette testimonianze della vendita “as-a-service”, mostrerà le novità del portfolio Soluzioni Zyxel e racconterà ai partecipanti come un progetto nasce, si sviluppa, cresce per soddisfare pienamente le esigenze del cliente finale.

Un percorso di valore per i Partner

Il 2018 è stato un anno importante per Zyxel Italia che, grazie a un’offerta completa (networking, wireless, security e cloud), e alla forte spinta data dall’entrata in vigore del GDPR avvenuta lo scorso 25 maggio, ha visto crescere il fatturato del 27% rispetto all’anno precedente, con un exploit in ambito Security del +57% rispetto al 2017.

Un anno in cui l’azienda si è focalizzata sul Canale, ha sviluppato percorsi formativi altamente specializzanti, ha lavorato alla creazione di valore per i Partner attraverso anche attività di co-marketing, puntando alla sinergia con i Partner. Ha proposto Soluzioni tailor-made secondo il modello di business del Partner e ha sviluppato nuove relazioni nate dalla necessità di adempiere al GDPR da parte delle imprese.

Il percorso iniziato nel 2018, prosegue nel 2019: Zyxel persegue l’obiettivo di creare sempre più valore per il Partner, con una nuova prospettiva di business service-oriented dedicata agli MSP, i Managed Service Provider.

Advertising

Zyxel CHANNEL HUB: il focus sugli MPS

Oggi più che mai, infatti, i rivenditori hanno necessità di differenziarsi e far valere la propria professionalità rispetto alla logica del “prezzo”. Offrendo servizi IT gestiti e non più prodotti e ore di supporto, un MSP ottiene buoni margini ricorrenti, reti funzionanti e clienti fidelizzati. La prevedibilità dei costi e dei guadagni rende il contratto vantaggioso sia per il cliente finale che per il rivenditore con un costo scalabile in base alle necessità e quindi adatto anche alle PMI.

La modalità di vendita “as-a-service” è un fattore differenziante e sicuramente vincente: per questo motivo Zyxel sta sviluppando strumenti, risorse e vantaggi pensati su misura per MSP, focalizzati sulla collaborazione sinergica vendor-rivenditore: dashboard per la gestione e il rinnovo delle licenze, strumenti di misurazione delle proprie performance, pacchetti vantaggiosi per l’acquisto di prodotti e servizi abbinati.

Si tratta di una naturale evoluzione iniziata con la nuova visione Cloud oriented della gamma prodotti Nebula: soluzioni di security, wireless e networking, gestite e controllate in Cloud, ai quali vengono affiancati servizi di gestione e analisi che permettono di avere piena visibilità del cliente, riduzione degli interventi on-site, corretta attività di prevenzione.

L’obiettivo è dare ai Partner una nuova modalità operativa, che permetta loro di gestire in maniera più “smart” le reti dei propri clienti, ma anche di assicurargli un guadagno ricorrente tramite strumenti automatici gestiti a livello centralizzato.

Zyxel CHANNEL HUB: programma e iscrizioni

Zyxel Italia lavora con i Partner e per i Partner, supportandoli nelle fasi progettuali, nella scelta delle soluzioni più adatte ed efficaci richieste dal cliente.

Sul sito channelhub.zyxel.it sono disponibili il programma Zyxel CHANNEL HUB e le modalità di iscrizione.

L’hashtag ufficiale dell’evento è: #ZyxelCHANNELHUB

Mercoledì 16 ottobre 2019, presso FICO Eataly World di Bologna, Zyxel organizza un evento unico ed esclusivo per approfondire la nuova prospettiva di business service-oriented. Interventi di visione, esperienze concrete dei partner Zyxel e approfondimenti tecnici, per scoprire tutti i segreti del Managed Service Providing: passare dalla semplice assistenza alla gestione completa dei sistemi informatici, ottimizzare l’impegno del rivenditore, fidelizzare i clienti e aumentare il

margine.

Zyxel CHANNEL HUB: un evento che crea valore per i Partner - Ultima modifica: da