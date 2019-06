Zyxel Nebula: caratteristiche dei nuovi modelli wifi

Zyxel Nebula offre ora nuove funzioni come Wireless health e Facebook WiFi, si aggiungono sei modelli di Access Point

Zyxel amplia la famiglia Nebula Cloud, con sei Access Point e con nuove funzionalità. L’azienda ha appena svelato l‘ultima versione di Nebula, la soluzione di cloud networking con funzionalità evolute e una famiglia crescente di dispositivi compatibili, Nebula si distingue in un mercato sempre più competitivo.

Zyxel Nebula, nuove funzioni

Questa versione di Nebula presenta due grandi novità:

• Wireless health monitor per analizzare e ottimizzare automaticamente le prestazioni degli Access Point connessi

• Facebook WiFi per le aziende che desiderano utilizzare il portale social n° 1 per connettersi con gli utenti guest e pianificare strategie di marketing e di customer satisfaction

“Informare gli amministratori di rete che un AP è in difficoltà può essere utile, ma non è sufficiente a risolvere il problema, proprio in questo quanto alcuni servizi cloud concorrenti sono limitati”, ha affermato Crowley Wu, VP di Zyxel Networking SBU. “La funzione di monitoraggio di Nebula lavora dietro le quinte per identificare e ottimizzare gli AP non performanti, facendo risparmiare alle aziende tempo e denaro”. L’integrazione di Facebook WiFi nel captive portal di Nebula offre alle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni una vasta gamma di strumenti analitici e di marketing. Anche gli ospiti noteranno la comodità di non dover richiedere una password, potranno usare le loro credenziali di Facebook per connettersi.

Nuovi Modelli Zyxel Nebula

Zyxel amplia quindi il portfolio prodotti Nebula, aggiungendo sei Access Point della serie WAC6100 e WAC6500iii (inclusi anche gli ultimi modelli da esterno), la famiglia cloud oggi conta 34 dispositivi. Ogni APs NebulaFlex Pro include il Professional Pack per un anno.

“La licenza Professional Pack di un anno è una grande opportunità per conoscere e apprezzare la Soluzione Cloud di Zyxel”, ha affermato Wu. “Per coloro che già utilizzano questi Access Point o qualsiasi dispositivo NebulaFlex Pro, l’upgrade gratuito è un extra bonus.”

Gli AP avranno anche la funzionalità di gestione tri-mode, offrendo agli utenti la libertà di passare da stand-alone, gestite da controller on premise e Nebula Cloud.

La divisione Ricerca & Sviluppo di Zyxel non si ferma mai: il team Nebula è già al lavoro su nuove funzionalità e aggiornamenti aggiuntivi. Zyxel Nebula continuerà ad essere la soluzione di rete pensata per le aziende che desiderano sperimentare le infinite possibilità del cloud.

