La rapida evoluzione tecnologica impone richieste sempre maggiori sugli utenti e sulle reti moderne. Per questo motivo Zyxel amplia la sua soluzione di cloud networking Nebula per sostenere le imprese nelle sfide di business attuali.

Progettata per i managed service provider (MSP) e per le piccole e medie imprese, Nebula aggiunge numerose funzionalità. Zyxel presenta inoltre due nuovi Access Point NebulaFlex Pro che supportano la funzionalità in triple mode e un gateway di livello superiore, a completamento della famiglia prodotti, per soddisfare le diverse esigenze dei vari progetti.

Nuovo hardware ideato per progetti e attività su più ampia scala

Zyxel amplia ulteriormente la compatibilità Nebula, inserendo i due nuovi NebulaFlex Pro AP: il WAC6303D-S e l’NWA5123-AC HD. In questo modo, vengono offerte tre modalità di gestione: autonoma, gestita dal controller, gestita tramite cloud Nebula; le imprese potranno in questo modo ottimizzare l’investimento in hardware, lavorando nelle modalità più idonee alle esigenze aziendali.

Inoltre, viene garantita la massima flessibilità per esigenze future, ogniqualvolta è necessario passare o scegliere tra contesti di implementazione on-premise oppure cloud-managed.

L’implementazione di una rete wireless ad alte prestazioni in ambienti ad alta densità di traffico si semplifica con NebulaFlex Pro AP. Entrambi i modelli sono dotati di 802.11ac wave 2 per supportare velocità più elevate e un maggior numero di dispositivi connessi. Il WAC6303D-S è dotato di smart antenna in grado di eliminare le interferenze Wi-Fi in ambienti con traffico elevato. Ogni AP NebulaFlex Pro è fornito in bundle con una licenza triennale Nebula Professional Pack.

L’NSG300, ultima aggiunta alla serie di gateway Nebula, vanta maggiore potenza e capacità per permettere l’esecuzione delle funzionalità avanzate Nebula Pro Pack e dei servizi di sicurezza Nebula. La lineup completa per la sicurezza Nebula garantisce la massima versatilità di scelta per soddisfare le necessità dei clienti.