Zyxel raddoppia l’offerta di formazione da remoto

Con le ordinanze restrittive per il CoronaVirus, vengono a mancare convegni e momenti formativi così Zyxel ha deciso di raddoppiare la sua offerta di corsi online

Le nostre giornate sono cambiate, soprattutto per chi lavoro in Lombardia e Veneto, con le ordinanze per arginare l’emergenza CoronaVirus sono stati vietati eventi e convegni, tutte occasioni significative per la formazione continua necessaria in un settore a rapida evoluzione come quello dell’IT.

Proprio per continuare ad offrire un supporto adeguato alla situazione che stiamo vivendo e garantire una formazione costante Zyxel ha deciso di raddoppiare le occasioni di formazione in remoto.

“Abbiamo programmato per Marzo 10 appuntamenti con la formazione a distanza, raddoppiando le occasioni di approfondimento” ha spiegato Valerio Rosano, country Manager di Zyxel.

L’ampia offerta formativa dedicata ai rivenditori si arricchisce per andare incontro alle nuove esigenze inaspettate, la gamma dei corsi Zyxel è consultabile qui http://zymosaic.zyxel.it/

Più formazione online

In un momento difficile per il Paese e per il business abbiamo pensato fosse utile fornire dei nuovi strumenti per migliorare la preparazione dei partner in un periodo in cui non è possibile seguire eventi, convegni o corsi . Vengono a mancare occasioni di scambio e momenti formativi, ma la tecnologia anche in questo caso ci aiuta” ha continuato Rosano.

Tra questi 10 appuntamenti online, ci sarà anche un Webinar con guest speaker dedicato alla formazione degli MSP, che verrà trasmesso il 31/03 alle ore 10.

Il tema sarà un approfondimento di tipo manageriale ed economico, su come gestire la propria attività MSP, come proporsi contrattualmente al cliente, come pensare il proprio business plan.

Il corso in oggetto fornisce una vista di insieme su come impostare la delivery dei servizi in modalità Managed Service Provider in modo efficiente ed efficace.

Speaker d’eccezione sarà Giovanni Sadun – consulente e formatore, uno dei massimi esperti in ambito di IT Strategy, IT Project Management, IT Service Management, ITIL, IT Governance, IT Outsourcing, ISO/IEC 20000, ISO 9001 e ISO/IEC 27001

Per contatti formazione@zyxel.it

Zyxel raddoppia l’offerta di formazione da remoto - Ultima modifica: da