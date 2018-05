Solo una settimana dopo che il CEO e co-fondatore di WhatsApp Jan Koum ha comunicato che stava per lasciare la società, Facebook ha annunciato la sua sostituzione: Chris Daniels assumerà il ruolo di nuovo vicepresidente di WhatsApp. È il product executive di Facebook che ha lanciato Internet.org, lo sforzo dell’azienda per portare servizi online gratuiti a tutti.

Chi è Chris Daniels, il nuovo capo di WhatsApp

Chris Daniels ha lavorato con Facebook per più di sette anni e, anche se in precedenza non ha mai lavorato su WhatsApp, il genere di cose a cui ha lavorato hanno molta rilevanza.

Con Chris Daniels, Facebook può contare su un dirigente con molta esperienza di lavoro a livello internazionale, soprattutto nelle aree in cui l’infrastruttura wireless è scarsa. L’affidabilità è stato il biglietto da visita di WhatsApp sin dalla sua fondazione ed è uno dei motivi per cui WhatsApp è rimasto così semplice per così tanto tempo. (Anche se la sua lista delle caratteristiche è cresciuta notevolmente negli ultimi due anni.)

Chris Daniels da Internet.org a WhatsApp

Questa esperienza sarà fondamentale per la gestione di WhatsApp, che sta ancora analizzando il suo modello di business quasi quattro anni dopo che Facebook ha acquisito l’azienda per circa $19 miliardi. (Koum aveva promesso pubblicamente di mantenere WhatsApp senza pubblicità, sebbene l’app sia ora di proprietà di una delle più grandi società pubblicitarie del mondo.) I maggiori mercati di WhatsApp sono il Brasile e l’India e molti dei suoi nuovi sforzi sono focalizzati sui mercati internazionali.

Internet.org è stato un progetto interessante ma spesso dimenticato sotto l’ombrello di Facebook. L’obiettivo dell’organizzazione – “portare l’accesso a Internet e i vantaggi della connettività alla parte del mondo che non li ha” – è in linea con lo sforzo di Facebook di connettere tutti online.

Il prodotto chiave di Internet.org è un’app chiamata free-basics, che consente alle persone nei mercati emergenti di accedere a servizi web gratuiti, come siti di notizie o servizi per l’impiego, senza richiedere un piano dati mobile. I partner di Facebook forniscono questo accesso grazie agli operatori e gli operatori telefonici sperano che fornire un assaggio di Internet gratuitamente alla fine incoraggi più persone a diventare clienti paganti.

Il futuro di WhatsApp con Chris Daniels

Per Facebook, è un’opportunità per portare le persone online nella speranza che inizieranno a utilizzare il social network.

Nonostante sia presente in più di 60 paesi in tutto il mondo, Internet.org ha destato la massima attenzione alla fine del 2015 dopo aver tentato e fallito nel lancio in India. I regolatori indiani hanno rifiutato il servizio perché temevano che violasse l’idea della neutralità della rete.

Nel suo nuovo ruolo, Chris Daniels riferirà al Chief Product Officer di Facebook, Chris Cox. Il nuovo lavoro di Daniels è solo uno dei tanti nuovi ruoli assegnati all’interno dell’azienda questa settimana, dove Facebook ha subito quella che è stata probabilmente la sua più grande ristrutturazione organizzativa della storia.