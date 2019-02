Aruba Enterprise, il partner per la digital transformation delle grandi aziende

Aruba Enterprise forte di un’esperienza ormai consolidata nella gestione di progetti complessi, si avvale di infrastruttura data center e cloud d’eccellenza La digital transformation è la capacità di seguire le esigenze del mercato. Le imprese che oggi non investono sul digitale hanno una competitività sicuramente ridotta poiché intercettano solo parte delle esigenze dei clienti. Trasformare […]

Aruba Enterprise forte di un’esperienza ormai consolidata nella gestione di progetti complessi, si avvale di infrastruttura data center e cloud d’eccellenza

La digital transformation è la capacità di seguire le esigenze del mercato. Le imprese che oggi non investono sul digitale hanno una competitività sicuramente ridotta poiché intercettano solo parte delle esigenze dei clienti. Trasformare e trasformarsi digitalmente significa seguire le evoluzioni di ogni processo, continuare a innovare sistemi e infrastrutture, investire in nuove certificazioni, nella formazione delle risorse, nel digital learning e migliorare ciascun flusso di lavoro.

Le aziende italiane abbracciano la trasformazione

Nel nostro paese si stanno mettendo in campo varie azioni per incentivare questi passaggi, come ad esempio l’adozione obbligatoria della Pec anche per aziende, professionisti e Pubblica Amministrazione, oppure lo Spid – anch’esso un’avanguardia tutta italiana – e la fatturazione elettronica. A questo devono però aggiungersi una serie di soluzioni e processi tecnologici che devono essere diffusi per abilitare questa trasformazione. Parliamo quindi di soluzioni cloud, dal privato, all’ibrido e al pubblico, per il quale si stanno adottando direttive sempre più condivise anche a livello europeo allo scopo di proteggere il dato. Di anno in anno c’è una crescita di consapevolezza da parte delle aziende nei confronti di ciò che è il cloud e cosa rappresenta per il proprio business. È ormai consolidata l’abitudine di non ricorrere più a soluzioni on premise, salvo in casi particolari, principalmente per non sobbarcarsi di eccessivi oneri di gestione dell’infrastruttura fisica, che con la nuvola ricadono al 100% sul provider. Allo stesso modo, esistono i Trust Service, ossia a tutti quei servizi di certificazione e dematerializzazione dei processi, soluzioni di firma e conservazione digitale a norma complesse, certification authority, che sempre più destano attenzione da parte di grandi aziende e PA, sempre più in evoluzione digitale.

Riguardo alla sicurezza, le aziende sanno che i propri dati sono custoditi in data center ben definiti, almeno per ciò che riguarda il modello Aruba, gestiti da professionisti esperti in grado di occuparsi proattivamente e autonomamente della gestione dell’infrastruttura. Hanno così iniziato a ricorrere al cloud, a migrare le proprie infrastrutture IT, ricorrere a soluzioni di Disaster Recovery e numerosi altri servizi di data center, senza alcuna remora.

Il ruolo di Aruba Enterprise

Aruba Enterprise è la divisione del Gruppo Aruba completamente dedicata alle grandi aziende. La divisione, forte dell’esperienza pluriennale acquisita attraverso la gestione e la soddisfazione di importanti clienti, nel tempo è cresciuta e si è consolidata in modo strategico. Aruba Enterprise diventa quindi oggi un vero e proprio brand, in grado di gestire soluzioni complesse e rispondere ancora meglio alle esigenze di aziende, Pubblica Amministrazione ed Enti locali che vogliono intraprendere il percorso della trasformazione digitale, avvalendosi di infrastruttura data center e cloud d’eccellenza. Aruba Enterprise è al servizio di quelle aziende che desiderano trasformarsi e ri-organizzarsi, cogliendo le opportunità che l’IT e il digitale possono offrire. Può intervenire in svariati settori di business: bancario e assicurativo, telecomunicazioni e media, utilites, ordini professionali, aziende di produzione e manifattura, Pubblica Amministrazione, trasporti e logistica, retail, sanitario e farmaceutico, e numerosi altri settori.

Soluzioni all’avanguardia e consulenze mirate per Aruba Enterprise

La tecnologia è fonte imprescindibile di innovazione per le aziende. Per questo è importante intraprendere un percorso insieme a un partner IT affidabile, che non si sostituisca alla squadra interna (a meno che non sia richiesto), ma stia a fianco e faccia da “guida” per trasformarsi insieme nel digitale.

Chi si appoggia ai servizi di Aruba Enterprise può contare su un gruppo solido e proattivo, lo dimostrano i numeri e i continui investimenti che sono stati fatti da Aruba in questi anni. In primis in asset di grande valore, come il data center di Ponte San Pietro (BG), vera eccellenza del nostro paese. Aruba Enterprise dispone di un network composto da infrastrutture proprietarie e partner, pianificate per avere grande capacità d’espansione. I data center proprietari sono disposti lungo la dorsale italiana: oltre a quello bergamasco, a pochi km da Milano, sono ad Arezzo e in costruzione a Roma. L’azienda dispone di una struttura proprietaria anche a Ktiš , in Repubblica Ceca. I data center partner sono distribuiti in Europa: Francia, Polonia, Germania e Inghilterra. La presenza internazionale è rafforzata anche dall’apertura della filiale a Pechino, in Cina.L’offerta di Aruba Enterprise vanta inoltre una gamma ampia e articolata di prodotti e servizi in due macro aree: Cloud e Data Center, Trust Services. Le soluzioni in campo rispondono a svariate esigenze in ambito IT come sicurezza, access & identity management, riduzione Tco (Total Cost of Ownership), esigenze di infrastruttura, compliance dei processi agli aspetti normativi, dematerializzazione dei processi aziendali, IoT, Data Analytics, e numerosi altri ambiti di applicazione e sviluppo.