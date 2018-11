Evento Novello 2018: il 29 novembre a Firenze, il system integrator Ergon organizza un evento dedicato ai direttori IT e delinea il percorso da compiere e i presupposti da adottare a livello di infrastruttura IT per l’Intelligenza Artificiale

Novello 2018 l’evento per CIO e responsabili IT

Alla Tenuta Ruffino di Poggio Casciano, a Bagno a Ripoli, Firenze il 29 novembre 2018 Ergon, system integrator toscano, organizza l’evento Novello 2018, Storage, backup & operations for Artificial Intelligence per raccontare come si affronta il percorso per portare l’intelligenza artificiale in azienda partendo dal primo passo necessario: l’infrastruttura IT.

Dedicato ai responsabili dell’infrastruttura IT, ai direttori IT e ai CIO di aziende strutturate, l’evento Novello 2018 delinea il percorso virtuoso che le aziende devono affrontare per introdurre al meglio l’intelligenza artificiale. Partendo dai tre punti chiave dell’infrastruttura IT: lo storage, la availability e le IT operations.

Gli interventi in programma

Stefano Zingoni, Founder e Sales Manager di Ergon, dialoga con i più importanti vendor globali di infrastrutture IT che stanno puntando tutto sull’intelligenza artificiale. Interverranno: NetApp, numero uno al mondo nella produzione di storage all flash, ideale per abilitare l’intelligenza artificiale, Veeam Software, primario vendor di soluzioni di backup e disaster recovery, e Splunk, player di primo piano nell’offerta di strumenti di Operational Intelligence, che rendono i dati macchina accessibili, utili e preziosi per tutti. Dialogano con Stefano Zingoni le figure di spicco di questi vendor: Andrea Fumagalli, Channel and Alliance Manager di NetApp Italia, Roberto Patano, Senior Manager Systems Engineering di NetApp Italia, Giovanni Pala, Territory Manager Nord Ovest e Isole at Veeam Software, e Lorenzo Invernizzi, Sales Engineer di Splunk.

“Alle aziende l’intelligenza artificiale, nelle molteplici branche che la compongono, fa gola” afferma Stefano Zingoni, Founder e Sales Manager di Ergon. “Sanno che è uno strumento potentissimo per offrire i prodotti e i servizi giusti a un mercato sempre più esigente. Il direttore IT, oggi rivestito di un ruolo strategico e non più semplicemente tecnico, è l’unico con le competenze necessarie per avviare il percorso verso l’adozione dell’intelligenza artificiale. Ma qual è il primo passo da compiere? Con il Novello 2018 vogliamo rispondere proprio a questa domanda”.

Novello 2018 : agenda e iscrizioni

Oggi alla sua quarta edizione, l’evento Novello di Ergon resta fedele alla promessa del suo nome nel raccontare l’innovazione che investe il datacenter. Quest’anno lo tratteggia da una angolazione particolare, quella che lo vede prepararsi ad accogliere l’intelligenza artificiale. Ma il titolo rimanda, oltre che alle novità tecnologiche, anche alla produzione del vino novello. Per questo, come ogni anno, la location scelta è una delle meravigliose tenute vinicole del territorio toscano: la tenuta Ruffino di Poggio Casciano.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dedicato.

L’evento è aperto a clienti, prospect, giornalisti o appassionati del tema AI for business. Durante l’evento sarà possibile interagire con commenti e domande agli esperti usando l’hashtag #novello2018.