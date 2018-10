VMware e Intel sono tornati negli studi Rai di Milano per parlare di trasformazione digitale. L’evento VMwareEvolve, powered by Digitalic, è stato trasmesso in diretta streaming dagli studi TV Rai – potete guardare qui il video completo dell’evento

VMwareEvolve è stata l’occasione per guardare alla tecnologia in modo coinvolgente e frizzante. Un evento innovativo sulla digital transformation e i data center, con un format inedito, che ha saputo informare ma anche intrattenere e divertire. La musica, la scenografia, le luci, i video e tutta la struttura dello studio televisivo hanno contribuito a rendere ancora più spettacolari gli interventi.

A VMwareEvolve le tecnologie e gli annunci del VMworld 2018 US

In compagnia delle persone di VMware abbiamo ripercorso le più importanti novità e gli annunci del VMworld 2018 US. Citiamo NSX prodotto di punta di virtualizzazione del networking che si apre al mondo fisico. Luca Zerminiani, Director Systems Engineering, VMware Italia, ha raccontato l’approccio di VMware, che dal software-defined data center si sposta verso il self-driving data center. Il mercato è sempre più orientato verso un ambiente ibrido, la sfida è l’interoperabilità efficiente. Per questo occorre modernizzare il data center tradizionale.

Ivan Tresoldi, Sr. Cloud Provider Systems Engineer, VMware Italia, ha raccontato come funziona il VMware Cloud Provider Program e quali sono i vantaggi che derivano dall’essere parte di questo ecosistema che ha a disposizione tecnologie, competenze e best pratice.

Vito Leotta, Sales Manager Watson & Cloud Platform, IBM Italia, ha poi accompagnato il pubblico alla scoperta di Watson, raccontando come cognitive e intelligenza artificiale rispondano a un mondo che cambia molto velocemente. La partnership tra IBM e VMware consente di spostare nell’ambito dell’Hybrid Cloud qualsiasi funzionalità da on a off-premise.

Virtualizzazione, Networking, Cloud: qual è la tecnologia più importante?

Server, storage, networking, cloud management e automazione sono i pilastri della Digital Transformation su cui si sono sfidati in diretta tre esperti di VMware. Una “gara” tra colleghi, un confronto all’americana particolarmente agguerrito e divertente.

I tre “sfidanti” sono stati Gianni Resti, HCI Sr. Systems Engineer, VMware Italia; Luca Morelli, Lead Sales Systems Engineer, NSX, VMware Italia; Paolo Romagnoli, Cloud Management Sr. Sys-tem Engineer, VMware Italia. Ognuno di loro aveva 120 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda e far capire la propria visione dell’evoluzione della tecnologia per i data center. Il pubblico in studio e collegato in live streaming ha deciso chi di loro è stato più convincente con un televoto.

Cosa è emerso? L’importanza di avere sinergie e collaborazione tra le diverse aree della digital transformation, tutte fondamentali, per un approccio al cliente che non punti su soluzioni singole, ma su una visione completa.