Gal Gadot è stata nominata Ceo di Huawei. Ma non preoccupatevi, non dovrà occuparsi di conti e di bilanci, Gal Gadot è stata insignita della carica di Chief Experience Officer, che abbreviato diventa CEO ed è perfetto per il marketing, ma il vero CEO (Chief Executive Officer) di Huawei rimane Richard Yu.

Gal Gadot la star di Wonder Women, l’attrice di origine israeliana che ha conquistato gli USA durante il CES 2018 ha ricevuto comunque un incarico ufficiale: sarà il primo Chief Experience Officer, in pratica responsabile dell’esperienza Huawei.

Gal Gadot CEO di Huawei (Chief Experience Officer), per un’azione di Marketing

Huawei ha dichiarato in un comunicato stampa che Gal Gadot avrà un ruolo reale e attivo nella promozione e nella commercializzazione del nuovo telefono di punta di Huawei, il Huawei Mate 10 Pro. Huawei spera che l’aiuto di Gal Gadot come “CEO” possa finalmente spingere i propri smartphone negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

“Huawei sta costantemente spingendo i limiti e portando tecnologia all’avanguardia ai suoi clienti, e sono onorata di unirmi alla società per il lancio del Huawei Mate 10 Pro negli Stati Uniti. La partnership con un marchio innovativo come Huawei è incredibilmente interessante per me, e non vedo l’ora di recitare una parte significativa della crescita dell’azienda nel prossimo anno “, ha dichiarato Gal Gadot.

Prima che l’attrice israeliana entrasse a far parte del team di Huawei come “CEO”, stava già collaborando con Huawei per pubblicizzare il Huawei P9, insieme a un’altra attrice dai superpoteri: Scarlett Johansson.

Gal Gadot per il successo di Huawei in nuovi mercati

Huawei sta puntando molto sul suono smartphone dotato di intelligenza artificiale e vuole sfruttare ogni strumento per riuscire ad affermarsi in nuovi mercati. Con la scelta di Gal Gadot nasce anche una nuova campagna che punta alla sorpresa, a rendere il marchio prestigioso che insomma mira all’effetto WoW.

Nei nuovi messaggi pubblicitari si dice “Huawei, ricordati si pronuncia Wow Way”. Una scelta di spettacolarizzazione del messaggio di marketing che serve a dare maggior lustro agli smartphone cinesi in quei mercati in cui, come negli USA, ancora il brand fatica ad affermarsi soprattutto per la difficoltà di raggiungere accordi significativi con le società telefoniche, che sono il vero strumento per raggiungere la gran parte dei consumatori.