Social media ranking : le statistiche sui social network per il 2018 che emergono dall’ultimo report di We Are Social e Hootsuite mostrano che la diffusione è in aumento.

Social media ranking – infografica

Il numero di persone in tutto il mondo che utilizzano i social è cresciuto di oltre 100 milioni nei primi tre mesi del 2018, raggiungendo quasi i 3,3 miliardi entro la fine di marzo 2018, con un incremento del 13% sul 2017. In Italia gli utenti social sono cresciuti del 10% raggiungendo a marzo 2018 i 34 milioni, con una penetrazione del 57%. Nonostante le crescenti preoccupazioni legate a privacy e dati personali, gli ultimi dati mostrano che la crescita sta accelerando. In tutto il mondo 390 milioni di nuovi utenti si sono iscritti su una piattaforma social nei dodici mesi precedenti alla fine di marzo.

Social media ranking – dati

Emergono alcuni dati interessanti. Ad esempio, Twitter ora ha più di 50 milioni di utenti in Giappone, rispetto ai 45 milioni di ottobre 2017. Ciò significa che la penetrazione di Twitter si attesta a un impressionante 40%nel Paese del Sol Levante.