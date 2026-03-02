Palo Alto Ignite on Tour Milano: la cybersecurity diventa motore di crescita (e non solo difesa)

Ignite on Tour Milano, 12 marzo 2026: Palo Alto Networks porta al Museo della Scienza e Tecnologia una visione in cui la cybersecurity diventa motore di crescita. AI, sovranità digitale, DORA, NIS2, workshop Unit 42 e networking per costruire un piano operativo concreto.

Ignite on Tour Milano dà l’appuntamento al 12 marzo 2026 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, con un’idea precisa: la cybersecurity non è più l’ultima linea di difesa, il costo necessario per proteggere i dati: è diventata (o meglio, sta diventando) un propulsore di innovazione, un motore di crescita.

Il 12 marzo 2026, a Milano, presso le Cavallerizze del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Palo Alto Networks porta in scena Ignite on Tour, l’evento che ridefinisce il concetto stesso di sicurezza informatica nell’era dell’intelligenza artificiale. Un appuntamento che non è solo per i CISO o i responsabili IT, ma per chiunque si occupi di innovazione e crescita aziendale. Perché oggi questi mondi non sono più separati.

Ignite on Tour Milano: Il paradosso della sicurezza nell’era AI

Viviamo un paradosso straordinario: l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole del business quotidianamente, promettendo efficienze mai viste, automazione spinta, decisioni più rapide, ma allo stesso tempo apre voragini di vulnerabilità che i vecchi sistemi di sicurezza non riescono a vedere. Gli obblighi di compliance si moltiplicano, le sfide geopolitiche complicano il quadro, e intanto le minacce diventano sempre più sofisticate e sempre più veloci.

In questo scenario, continuare a pensare alla cybersecurity come a un centro di costo, come a quella cosa fastidiosa che rallenta i progetti, è semplicemente anacronistico e anche pericoloso.

È questa la promessa di Ignite on Tour Milano: non semplicemente tenere il passo dei cambiamenti, ma giocare d’anticipo, non solo difendersi, ma crescere attraverso la sicurezza.

Una piattaforma unificata contro la complessità

Il problema principale che affligge la maggior parte delle organizzazioni oggi è la frammentazione. Decine di strumenti diversi, ognuno con la sua dashboard, la sua logica, i suoi alert. Il risultato? Complessità ingestibile, costi che esplodono, team di sicurezza oberati che passano il tempo a fare triage invece che a prevenire.

La risposta di Palo Alto Networks è chiara: una piattaforma unificata basata sull’AI, non semplici soluzioni puntuali che cercano di comunicare tra loro, ma un ecosistema integrato che riduce la superficie di attacco, taglia i costi operativi e accelera la trasformazione digitale invece di frenarla.

Durante l’evento, le sessioni tecniche mostreranno come questa visione di piattaforma si traduce in pratica:

– Prisma AIRS per mettere in sicurezza l’intero ciclo di vita dello sviluppo AI, proteggendo da minacce come prompt injection, esfiltrazione dei modelli e attacchi runtime

– Prisma SASE per garantire accesso sicuro ovunque, per ogni utente e ogni applicazione, costruendo le fondamenta per un’impresa pronta per l’AI

– Strategie di quantum readiness per prepararsi alla rivoluzione quantistica che renderà obsolete molte delle protezioni crittografiche attuali

Key note Ignite on Tour Milano

I keynote di Ignite riflettono esattamente questo percorso: dall’impatto di un’AI che in meno di tre anni ha raggiunto un miliardo di utenti, ridefinendo tempi e rischi dell’innovazione, fino all’approccio olistico che unisce protezione dell’uso dell’AI e AI come strumento di difesa automatizzata. Si parlerà di Prisma AI Runtime Security e Shadow AI, di Precision AI addestrata su miliardi di eventi reali, ma anche di sovranità digitale come pilastro della resilienza europea, tra data residency, Cloud Sovereignty e controllo operativo. Al centro, il ruolo di Unit 42 nell’intelligence operativa e nella prevenzione proattiva, l’allineamento alle normative DORA, NIS2 e AI Act come leva strategica per il Board, e lo sguardo al 2026 con l’AI agentica, dove il nuovo perimetro di sicurezza diventa l’identità, umana e artificiale. Un filo rosso che tiene insieme innovazione, geopolitica, compliance e visione futura.

Workshop pratici: dalla teoria all’azione

Uno degli aspetti più interessanti di Ignite on Tour è che non si limita alle keynote e ai casi di successo, ci sono anche workshop pratici dove si mettono le mani sulle piattaforme Palo Alto Networks per imparare a neutralizzare minacce sofisticate su vasta scala.

Particolare attenzione merita la sessione condotta da Unit 42, il team di threat intelligence di Palo Alto Networks: una **simulazione interattiva di crisis management dove i partecipanti affronteranno un attaccante moderno che sfrutta l’AI. Non teoria astratta, ma scenari derivati da migliaia di casi reali, per imparare ad anticipare le mosse dell’avversario e costruire un programma di sicurezza realmente resiliente.

Ignite on Tour Milano: networking e community: la rete che ti serve

C’è un aspetto dell’evento che spesso viene sottovalutato ma che può fare la differenza: il networking. Ignite on Tour Milano riunisce professionisti della cybersecurity, CIO, CISO, responsabili innovation di aziende che stanno affrontando lo stesso complesso panorama di minacce e opportunità.

La giornata include momenti dedicati al confronto informale, dalla colazione mattutina al networking reception finale dalle 17:00 alle 18:45, dove entrare in contatto con una community di leader, scambiare esperienze reali, costruire quella rete di peer che può rivelarsi preziosa nei momenti critici.

Perché alla fine, le migliori soluzioni spesso nascono dal confronto con chi ha già affrontato i tuoi stessi problemi e ha trovato la via d’uscita.

Ignite on Tour Milan: la location

Non è casuale la scelta della location: il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, nelle sue Cavallerizze, è un luogo che parla di innovazione, di capacità di guardare avanti, di trasformare le idee in realtà concrete. Leonardo, del resto, era un maestro nel connettere mondi apparentemente distanti, arte e scienza, teoria e pratica, visione e realizzazione.

È esattamente quello che serve oggi alle imprese: la capacità di connettere sicurezza e innovazione, protezione e crescita, difesa e attacco. Di vedere nella cybersecurity non un ostacolo ma un acceleratore.

Ignite on Tour Milano: moderazione affidata a Francesco Marino

L’evento vedrà alcune sessioni moderate da Francesco Marino, giornalista ed esperto di innovazione digitale, direttore responsabile di Digitalic, con oltre 20 anni di esperienza nel raccontare la trasformazione tecnologica delle imprese italiane, Marino porterà il suo sguardo critico e la sua capacità di tradurre la complessità tecnica in visione strategica, facilitando il dialogo tra vendor, clienti ed esperti del settore.

Ignite on Tour Milan: programma

La giornata si articola dalle 9:00 alle 17:00, con registrazione e breakfast di apertura, seguiti da sessioni plenarie, breakout tecnici e track executive.

Ecco alcuni dei momenti chiave:

10:00 – Welcome to Ignite on Tour Milano

Apertura con Francesco Seminaroti e Umberto Pirovano per scoprire come la strategia di piattaforma e la Precision AI di Palo Alto Networks stanno trasformando la resilienza delle imprese italiane.

10:20 – Secure AI. Fuel Innovation

Unveiling delle innovazioni che definiscono il futuro della sicurezza AI, delle operazioni di sicurezza, del cloud e del quantum.

11:00 – Expert Panel: The AI Advantage to Solving the Unsolvable

Panel con rappresentanti di aziende leader per discutere le sfide critiche e le strategie collaborative che stanno facendo la differenza.

12:00 – The Identity Security Imperative in the Age of AI

Keynote che esplora perché l’identità è al centro di ogni programma di cybersecurity e come proteggere gli agenti AI come identità privilegiate.

Il pomeriggio prevede sessioni tecniche approfondite su AI Security, sicurezza quantum-ready, SASE e la simulazione Unit 42, mentre l’Executive Track si concentra sul piano operativo a 90 giorni.

Sono previste anche sessioni a cura di partner come Deloitte, 7Layers e Nomios, che porteranno esperienze dirette di implementazione e casi cliente.

Ignite on Tour Milano: perché partecipare: tre motivi concreti

Perché dovreste dedicare una giornata intera a Ignite on Tour Milano? Tre ragioni concrete:

1. Piano strategico chiaro

Non uscirete con vaghe idee su “cosa potremmo fare”. Avrete un piano operativo per consolidare la vostra architettura, sfruttare l’automazione e l’AI, e costruire le fondamenta per un’innovazione sicura. Un piano che parte lunedì mattina, non “quando avremo tempo”.

2. Strumenti e competenze pratiche

I workshop hands-on vi daranno accesso diretto alle piattaforme e alla metodologia per gestire minacce sofisticate. Non teoria da conferenza, ma skill utilizzabili immediatamente per aumentare il livello di sicurezza della vostra organizzazione.

3. Network e community

Entrerete in contatto con altri professionisti che stanno navigando lo stesso complesso panorama. Imparerete da esperienze reali, costruirete relazioni che durano oltre l’evento, diventerete parte di una rete di peer che può fare la differenza quando serve davvero.

futuro della sicurezza si scrive oggi

Ignite on Tour Milano ora: i posti sono limitati

Ignite on Tour Milano si terrà il 12 marzo 2026 dalle 9:00 alle 17:00 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – Le Cavallerizze, in Via Olona 6a, Milano.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati. Non aspettate l’ultimo momento per registrarvi, soprattutto se volete partecipare all’Executive Track o assicurarvi un posto nei workshop pratici più richiesti.

Per informazioni: igniteontour-emea@paloaltonetworks.com

Digitalic per Palo Alto Networks