Zyxel Just Connect Live: una nuova prospettiva su sicurezza e networking

L’evento Zyxel Just Connect Live ha voluto dare una nuova prospettiva su sicurezza, networking, NIS2, AI, formazione e soprattutto sul ruolo chiave dei partner nella cybersecurity.L’evento si è svolto presso l’hotel “Casacon” nel Conero (Marche) il 17 ottobre e ha esplorato l’evoluzione di tecnologia, la sicurezza e il networking, offrendo dati e nuove opportunità.

Zyxel Just Connect Live è stato molto più di un semplice appuntamento per professionisti del settore tecnologico: è stata un’esperienza viva, che ha messo al centro l’importanza delle connessioni, sia in termini di rete che di relazioni umane. Zyxel, leader nel settore delle soluzioni di networking e security, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella creazione di tecnologie all’avanguardia, capaci di rispondere alle sfide future.

Sicurezza e networking: le sfide e le opportunità

Durante l’evento, sono stati discussi temi di particolare rilevanza come gli attacchi informatici, che in Italia hanno visto una crescita esponenziale nel 2023, rendendo evidente la vulnerabilità delle nostre infrastrutture digitali. La sicurezza informatica rimane la priorità d’investimento per le imprese, con un forte aumento del 16%, raggiungendo i 2,15 miliardi di euro.

Valerio Rosano, Regional Director di Zyxel Networks Italia e Iberia, ha messo in luce l’importanza dell’ecosistema dei partner nel contesto della cybersecurity, sottolineando come il mercato delle PMI sia sempre più attento alla protezione delle proprie reti. Ha poi illustrato l’impegno di Zyxel nella promozione di un approccio più completo e maturo alla sicurezza, attraverso lo sviluppo di strumenti e corsi di formazione.

“Il ruolo dell’ecosistema dei partner è cruciale nel contesto della cybersecurity – ha detto Rosano – il mercato delle piccole e medie imprese è sempre più consapevole dell’importanza di proteggere le proprie reti per evitare problemi e interruzioni delle attività, nonché per adeguarsi alle normative come il GDPR e la NIS2. Tuttavia, molte di queste aziende non dispongono delle competenze interne necessarie e dipendono quindi dai professionisti del canale per garantire una protezione efficace. In risposta a questa esigenza, stiamo da anni promuovendo sul canale un approccio più completo e maturo alla sicurezza e lo sviluppo di strumenti che abilitino i partner alla proposizione di servizi connessi alla vendita e all’installazione degli apparati”.

Il ruolo dell’AI nella cybersecurity

L’intelligenza artificiale (AI) rappresenta una svolta nel mondo della cyber difesa, offrendo strumenti potenti per aumentare il livello di sicurezza. Zyxel si avvale dell’AI per amplificare la capacità di rilevamento e neutralizzazione delle minacce in tempo reale attraverso l’analisi di vasti volumi di dati.

La formazione come chiave di volta

La mancanza di specialisti in ambito cybersecurity, che in Europa si attesta attorno alle 300.000 unità rappresenta un serio ostacolo per la strategia di cyber difesa. Zyxel si impegna attivamente nella riduzione di questo divario, investendo nella formazione dei propri partner e offrendo supporto alle scuole per l’allestimento di laboratori innovativi dedicati alla cybersecurity.

Prospettive di mercato

Francecso Marino, direttore di Digitalic ha offerto una panoramica sui dati di mercato evidenziando numeri significativi per il futuro. Si prevede una crescita significativa nel 2024, con la spesa totale che supererà i 2 miliardi di euro, per un aumento del 12,6% rispetto al 2023. Il 2025 sarà un anno altrettanto cruciale, con stime che indicano una crescita continua fino a 2,26 miliardi di euro, un incremento del 12,3% rispetto al 2024.

I principali driver del mercato includono il settore bancario, l’industria e la pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla protezione dei dati sensibili e delle infrastrutture critiche. I Managed Security Services (MSS) e il Cloud si confermano i comparti principali, con una spesa prevista di circa 800 milioni di euro nel 2025. Per ognu euro speso in security hardware ci sono 8,8 euro spesi in servizi, un’opportunità che i rivenditori devono saper cogliere.

Il Security Software vedrà una crescita significativa, raggiungendo circa 200 milioni di euro nel 2025. Anche il settore dell’hardware di sicurezza e i servizi di consulenza continueranno a crescere, con spese previste rispettivamente di circa 130 milioni e 120 milioni di euro entro il 2025.

L’adozione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di sicurezza, insieme alle tecnologie di Threat Intelligence e all’implementazione di Next Generation Security Operations Centers (SOC), rappresenteranno un’area di forte espansione. Si stima che gli investimenti in Threat Intelligence supereranno i 200 milioni di euro nel 2025.

Cristina Sordo, inside Sales Manager Zyxel Networks Italia, ha messo in relazione i dati di Mercato con l’offerta Zyxel, mostrando come i trend in corso trovino risposta nel portafoglio Zyxel che non è composto solo da prodotti ma anche da idee, verticalizzazioni, corsi.

Marcello Pistidda, Sales Account Manager Zyxel Networks e Gianluca Limongi Pre-Sales Engineer Zyxel Networks hanno approfondite le tematiche di prodotto mentre

Mario Nisi, Pre-Sales Engineer Zyxel Networks Italia ha svolto una Demo Live di Nebula e delle sue potenzialità.

L’evento Zyxel Just Connect Live a Sirolo ha offerto una panoramica completa sullo stato dell’arte delle tecnologie networking e della cybersecurity e ha sottolineato come l’innovazione, l’intelligenza artificiale e la formazione rappresentino pilastri fondamentali per navigare con sicurezza nell’era digitale. Ha fornito una nuova prospettiva sul mercato, NIS2 e tecnologia, dimostrando l’importanza di essere preparati per le sfide future nel campo della sicurezza informatica.

