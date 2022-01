Global Innovation Index: l’Italia scende al 29° posto

Il Global Innovation Index misura la capacità innovativa delle nazioni, l’Italia scende davanti a noi anche Malta, Cipro e Lussemburgo

Il Global Innovation Index fotografa il panorama mondiale dell’innovazione dopo un anno di pandemia.

Chi finanzierà l’innovazione? Questo era il tema al centro dell’ultima edizione del Global Innovation Index, pubblicata nel pieno della pandemia, quando ancora non si potevano prevedere quanti e quali effetti avrebbe avuto la crisi sanitaria ed economica sull’innovazione. A un anno di distanza, anche se l’emergenza non è ancora finita, i dati raccolti dalla World Intellectual Property Organization (Wipo) rivelano che la spinta verso la ricerca si è mostrata più resiliente di quanto non ci si aspettasse durante la pandemia, con gli investimenti che hanno spesso segnato nuovi record, pur con una grande diversificazione a seconda dei settori e delle regioni considerate.



Global Innovation Index: innovazione in aumento

Nel 2020 infatti la pubblicazione di articoli scientifici in tutto il mondo è cresciuta del 7,6%, gli stanziamenti di bilancio dei governi delle principali economie hanno continuato a crescere (in alcuni casi si segnala anche un aumento del 10%) e le domande di brevetto internazionali hanno raggiunto un nuovo massimo storico.

Settori come il digitale, la farmaceutica, e le tecnologie verdi, grazie anche alla spinta derivata dai vari recovery plan implementati dai governi nazionali, hanno visto crescere nettamente gli investimenti in innovazione, a differenza dei settori più colpiti dalle misure di contenimento della pandemia, come i trasporti e i viaggi, nei quali le spese per l’innovazione hanno subito dei tagli.

Global Innovation Index, la classifica

Rimangono invariate le prime quattro posizioni della classifica Global Innovation Index: con la Svizzera al comando, seguita da Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. Al quinto posto si piazza la Repubblica di Corea che scalza di una posizione l’Olanda. A livello regionale il Nord America e l’Europa continuano a essere le regioni più innovative (sono europei la maggior parte dei paesi che figurano nelle prime 25 posizioni). Cinque economie asiatiche figurano tra le prime 15: oltre alla Repubblica di Corea (5°), ci sono anche Singapore (8°) Cina (12°), Giappone (13°) e Hong Kong (14°). La Cina rimane anche l’unica economia a reddito medio tra le prime 30 economie più innovative a livello globale. Più distanti invece Nord Africa e Asia occidentale, America Latina e Caraibi, Asia centrale e meridionale e Africa subsahariana, nonostante le ottime performance di Iran, Cile, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica.

L’Italia si piazza al 29esimo posto, cedendo una posizione rispetto allo scorso anno: ancora una volta frenano l’innovazione del nostro Paese le performance degli indicatori della “market sophistication” (per cui siamo al 43esimo posto, in risalita rispetto allo scorso anno) e delle istituzioni (per cui siamo al 36° posto). Migliora invece la spesa per l’educazione che ci vede passare dall’80esimo al 67esimo posto. Buone le performance della sostenibilità ecologica (siamo al settimo posto). Certo fa un po’ impressione che l’Italia sia inferiore, come indice di innovazione a nazioni come Malta, Lussemburgo o Cipro.

Le nazioni più innovative del Mondo

1 Switzerland

2 Sweden

3 United States of America

4 United Kingdom

5 Republic of Korea

6 Netherlands

7 Finland

8 Singapore

9 Denmark

10 Germany

11 France

12 China

13 Japan

14 Hong Kong, China

15 Israel

16 Canada

17 Iceland

18 Austria

19 Ireland

20 Norway

21 Estonia

22 Belgium

23 Luxembourg

24 Czech Republic

25 Australia

26 New Zealand

27 Malta

28 Cyprus

29 Italy

30 Spain

