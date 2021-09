Secondo Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe aggiungere una nuova tecnologia radio sui prossimi modelli di iPhone 13, introducendo una modalità di comunicazione satellitare a bassa orbita terrestre (LEO)

iPhone 13 sarà in grado di supportare la comunicazione satellitare LEO, consentendo agli utenti di effettuare chiamate telefoniche e inviare messaggi senza segnale cellulare. Un altra bomba “firmata” dall’analista Ming-Chi Kuo, grande esperto in termini di “Mela”, il quale afferma che sul futuro smartphone di Apple sarà introdotta una modalità di comunicazione satellitare a bassa orbita terrestre (LEO).

Con il supporto a tale tecnologia, un utente con iPhone 13 sarà in grado di inviare messaggi ed effettuare chiamate telefoniche, anche quando non si trova all’interno della copertura standard del ripetitore 4G/5G. Inoltre, Kuo ipotizza che in futuro la comunicazione satellitare LEO possa essere utilizzata anche su Apple AR, dall’Apple Car e da altri accessori Internet of Things realizzati dall’azienda.

Questo poiché il chip di cui è dotato il nuovo iPhone 13 è il Qualcomm X60, modificato in modo da supportare anche questo protocollo di comunicazione. Il resto dell’industria invece sembra voler attendere l’arrivo del nuovo Qualcomm X65 per iniziare a implementare il nuovo standard satellitare.

Sebbene SpaceX e Starlink sfruttino un sistema di comunicazione a Orbita terrestre bassa, non dovrebbe essere la creatura di Elon Musk il fornitor a cui Apple si affiderà per eventuali accordi commerciali. A quanto pare, il colosso di Cupertino potrebbe invece optare per una partnership con Globalstar.

Non è per ancora chiaro se l’invio di messaggi e le chiamate via satellite funzionerebbero solo con servizi Apple come iMessage e FaceTime, o se Apple potrà trasferire le comunicazioni satellitari ai ripetitori standard. Inoltre, non è chiaro se le funzionalità satellitari sarebbero gratuite, come il GPS, o se sarebbero associate a costi di utilizzo.

Al momento di sicuro si sa che Apple annuncerà la gamma di iPhone 13 a settembre. I telefoni assomiglieranno in gran parte all’attuale gamma di iPhone 12 per dimensioni dello schermo e per fattore di forma. Le nuove funzionalità previste includono aggiornamenti ai sistemi di telecamere , un display ad alta frequenza di aggiornamento per i modelli Pro e una tacca del display più piccola. Chiaro quanto la notizie di oggi sulle funzionalità satellitari siano sicuramente questione eccitante sui rumors riguardanti l’iPhone 13.

