Google ha introdotto in Google News un aggiornamento che porta tutte le sue novità in un’unica esperienza e un feed di notizie personalizzato , come annunciato dall’azienda durante la sua conferenza annuale rivolta agli sviluppatori.

Il feed di notizie personalizzato di Google News

La nuova esperienza di Google News inizia con una sezione “For You” che contiene un briefing di cinque principali storie che Google ha scelto per te. Questo è un mix di titoli globali, notizie locali e nuovi sviluppi su storie che hai seguito. Puoi quindi passare ai titoli per vedere le storie migliori di tutto il mondo. Ulteriori sezioni qui ti permettono di immergerti in diversi argomenti come sport, affari o tecnologia.

Newscast il nuovo formato di Google News

C’è un nuovo formato visivo chiamato newscast, che utilizza la comprensione del linguaggio naturale per darti una raccolta di articoli, video e citazioni su un singolo argomento. Ciò ti consente di ottenere informazioni di base sfogliando diverse fonti in modo da poter decidere se approfondire una specifica storia.

Google News Full Coverage per approfondire le notizie

Se vuoi approfondire un argomento specifico, la funzione “Full Coverage” di Google News ti consente di vedere come viene raccontata una storia da una varietà di fonti e in più formati, come commenti social, fonti di notizie locali ed editori principali. Google News ti presenterà il titolo dell’argomento, quindi ti mostrerà una cronologia al di sotto con momenti chiave e sviluppi. Più in basso si trovano domande frequenti sulla storia, tweet da fonti rilevanti e verifiche fattuali.

Anche se il tema delle fake news non è stato affrontato in modo specifico, la sezione Verifica dei Fatti è un accenno al problema e Google ha compiuto sforzi per combattere questo problema attraverso la sua Google News Initiative.

Google afferma che all’interno di Google News a tutti saranno presentate le stesse informazioni che sono una visione non filtrata degli eventi da una serie di fonti di notizie.

La funzione “Edicola” di Google News

Infine, Edicola verrà di fatto incorporato in Google News. Una scheda dedicata ti mostrerà gli editori da esplorare e seguire, inclusi oltre 1.000 fonti ottimizzate per il formato mobile. Se si desidera sottoscrivere una pubblicazione, non è più necessario utilizzare carta di credito, moduli o password. Con la nuova piattaforma di iscrizione di Google, puoi semplicemente toccare il pulsante di iscrizione di un editore e il pagamento viene immediatamente elaborato. Puoi quindi accedere ai contenuti a pagamento ovunque tu abbia effettuato l’accesso su qualsiasi dispositivo, come la ricerca di Google o sul sito Web del publisher.

Alcune fonti hanno affermato che Google era rimasta in contatto con gli editori per diverse settimane per prepararli alle modifiche, che vedono l’azienda impegnarsi per riordinare molte funzionalità di Google in un unico prodotto. “Ci sono molti servizi di Google in cui trovi notizie”, ha detto un dirigente editoriale, “e quello che stanno cercando di fare è di portare tutto sotto un unico brand”.

Il nuovo Google News sostituisce Google Play Edicola su dispositivi mobili e desktop, nonché l’app Google News & Meteo sui dispositivi mobili. È disponibile per Android, iOS e Web e verrà distribuito in 127 paesi entro la prossima settimana.