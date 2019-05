Arriva Google Viaggi, il nuovo servizio per organizzare le proprie vacanze e i propri viaggi con Big G. Google sta riunendo i suoi prodotti legati ai viaggi in un’unica pagina che da oggi è disponibile su desktop. Si chiama Google Viaggi e integra l’app mobile di Google Trips, la ricerca di voli, la ricerca di hotel e molto altro.

Tutto per organizzare le vacanze con Google

Visitando google.com/travel, si possono trovare diversi strumenti utili nell’organizzazione di viaggi, oltre alle informazioni personali relative ai viaggi salvate sull’app Google Trips e reperite tramite le email di conferma su Gmail. Inoltre, una volta prenotato il viaggio (e per queste operazioni si potrebbe decidere di affidarsi a Google Duplex), la pagina si può utilizzare per visualizzare anche via browser tutte le ricevute di prenotazione utili per tracciare l’itinerario di viaggio, i codici di conferma e le informazioni di viaggio, incluse previsioni meteo.

In pratica, tutte le funzioni e i prodotti relativi ai viaggi, prima sparsi e semi-nascosti, ora possono essere reperiti in un sito dedicato. Inoltre, una volta effettuata una prenotazione per un hotel o un ristorante, su Google Maps verrà visualizzata l’ora e la data della prenotazione e facendo clic su di esso verrà visualizzata la ricevuta di conferma.

E ancora: se si tracciano i prezzi dei voli su una ricerca Google, la pagina visualizzerà anche gli aggiornamenti per eventuali modifiche verificati successivamente. In base a quanto dichiarato dall’azienda, presto Google mostrerà anche gli hotel che si sono visualizzati nel caso in cui sia ancora necessario procedere con la prenotazione.

Google Viaggi disponibile su desktop

La nuova pagina Google Viaggi è ora disponibile per tutti tramite web browser; l’azienda non ha specificato in che modo questo avrà un impatto sull’app mobile Google Trips che è attualmente utilizzata di fatto come concorrente di TripIt per la visualizzazione offline degli itinerari di viaggio. L’azienda ha affermato, tuttavia, che queste funzionalità di Trips saranno accessibili tramite Google Maps nei prossimi mesi.

