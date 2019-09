Prodotti dietetici su Instagram: limitazioni sui contenuti e tutela ai minori

Nel mirino i contenuti che promuovono la perdita di peso e che possono nuocere la salute mentale dei minorenni

Vedremo sempre meno prodotti dietetici su Instagram? Andrà verificato. Certo è che l’annuncio sulle restrizioni che saranno imposte è arrivato. Molto più severe su alcuni post relativi a prodotti dietetici e chirurgia estetica. Nel mirino, quindi, i contenuti che promuovono la perdita di peso.

Per tutelare i più giovani, pubblicazioni su prodotti dietetici su Instagram verranno oscurati o addirittura rimossi (per i minori di 18 anni). In particolare post che promuovono diete miracolose e a cui sono associati codici sconto per l’acquisto di prodotti dimagranti.

Nel dettaglio sono state sollevate preoccupazioni sull’impatto che i contenuti di dieta, disintossicazione e chirurgia estetica possono avere sui giovani, sulla loro salute mentale e sull’immagine corporea.

Prodotti dietetici su Instagram, l’analisi sulle limitazioni

Per arrivare a sostenere questo piano, Instagram si è avvalsa della collaborazione di esperti del settore, come spiega anche un articolo sul ‘The Guardian’, per assicurarsi che qualsiasi misura per limitare e rimuovere questi contenuti possa avere un impatto positivo sulla community di oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, “garantendo al contempo che Instagram rimanga una piattaforma di espressione e discussione”.

Inoltre, la piattaforma ha affermato che qualsiasi contenuto avanzi un’affermazione del tipo “miracolosa” riguardo diete o un prodotti dimagranti collegate ad un’offerta commerciale, come ad esempio un codice sconto, verrà rimossa da Instagram.

Emma Collins, responsabile delle politiche pubbliche di Instagram, ha dichiarato: “Vogliamo che Instagram sia un luogo positivo per tutti coloro che lo utilizzano e questa politica fa parte del nostro lavoro in corso per ridurre la pressione che le persone possono talvolta sentire a causa dei social media”.

Ha poi proseguito: “Abbiamo cercato la guida di esperti esterni, tra cui la dott.ssa Ysabel Gerrard nel Regno Unito, per assicurarci che qualsiasi misura per limitare e rimuovere questi contenuti avrà un impatto positivo sulla nostra comunità di oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo, garantendo al contempo che Instagram rimanga una piattaforma di espressione e discussione”

