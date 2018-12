Tutti i dati del 2018 su Twitter: il social ha rilasciato i le classifiche del suo tradizionale #ThisHappened: la raccolta dei tweet più retwittati, degli hashtag più popolari e delle celebrità più seguite per il 2018.

In un anno possono accadere molte cose e quindi Twitter, con l’approssimarsi della fine del 2018, fa una classifica dei tweet più retwittati, dei principali avvenimenti e trend che hanno caratterizzato l’ anno su Twitter : a partire dalle notizie più importanti, dall’intrattenimento, dallo sport fino alle conversazioni. Se qualcosa è accaduto in qualche parte del mondo ha avuto risonanza anche su Twitter.

Nel 2018, le persone su Twitter si sono connesse, hanno twittato, appreso, discusso e avuto conversazioni. Hanno condiviso le loro opinioni e ascoltato nuovi punti di vista. Sono passate da sei gradi di separazione ad uno, hanno avuto modo di far sentire la propria voce al di fuori dei loro confini domestici.

Twitter è uno dei modi migliori per connettersi con le community di fan, artisti e musicisti di spicco, celebrità, politici e campioni sportivi di tutto il mondo.

I personaggi più seguiti su Twitter, come ad esempio le numerose superstar nel mondo dell’intrattenimento e della musica, dispongono di una fan-base internazionale, cosa che non si può ottenere da nessuna altra parte.

Ma Twitter è il luogo dove anche i movimenti sociali hanno una voce, come MeToo, NFL Protests o March For Our Lives.

A livello globale è stato l’anno dei @bts_twt, band sud coreana icona del KPOP, che si classifica come profilo più seguito in tutto il mondo.

BTS, conosciuta anche come ​Bangtan Boys o Beyond The Scene, è una band Sud coreana composta da 7 ragazzi. Il nome è l’acronimo del coreano BangTan Sonyeondan che si traduce come “ragazzi a prova di proiettile”. La band è stata la prima rappresentante del KPOP a vincere il Billboard Music Award nel 2017, la prima ad esibirsi nella cerimonia di consegna dei premi nel 2018 e la prima band coreana ad arrivare con il proprio album nella classifica Billboard 200.

Gli hashtag più twittati 2018

I tweet connettono le persone di tutto il mondo durante i momenti e gli eventi politici, di intrattenimento, musica e sportivi. Il popolo di Twitter ha condiviso gioie, notizie, idee e opinioni sui più grandi temi del momento. Di seguito i 3 hashtag più utilizzati nel 2018 a livello mondiale:

1. #nowplaying

2. #newprofilepic

3. #bbb18 (Big Brother TV show Brasile)

Lo Youtuber ElRubius @Rubiu5 ha avuto un 2018 particolarmente movimentato, in particolare un suo tweet che è risultato essere tra i più ritwittati dell’anno.

LIMONADA 2.0 🗿 — elrubius (@Rubiu5) September 29, 2018

E sempre il gruppo musicale BTS @BTS_twt si confermano primi in classifica, con un tweet che è stato il post con più like in assoluto

Mentre questo di Summer Jeanne @SummerCansler è stato il tweet con più citazioni e pensare che l’autrice ha solo 1.900 follower:

Quote this with your unpopular opinion: pic.twitter.com/Bgx9OdKTCr — Summer Jeanne (@SummerCansler) June 14, 2017

Il giorno con più tweet dell’anno è stata la ​domenica 25 febbraio ​in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali​.

Le ​GIF pubblicate nel 2018 sono state quasi più di 500 milioni, con una media di 1,6 milioni al giorni vale a dire 100 gif al minuto.

Twitter offre la possibilità agli utenti di condividere i più bei momenti, ricordi e conversazioni del 2018 utilizzando l’hashtag speciale ​#ThisHappened.

Qualunque cosa sia successa, in qualsiasi parte del mondo, ha avuto risonanza anche su Twitter nel 2018 e per quanto riguarda l’Italia, gli argomenti più popolari sulla piattaforma sono stati lo sport, la politica ​​e​ l’intrattenimento.

@YouTube @matteosalvinimi @onedirection @repubblica @luigidimaio @matteorenzi @pdnetwork @juventusfc @fattoquotidiano @ArianaGrande

Sport Politica Intrattenimento @juventusfc @matteosalvinimi @BTS_twt @Inter @luigidimaio @YouTube @acmilan @matteorenzi @onedirection @pisto_gol @pdnetwork @ArianaGrande @sscnapoli @CarloCalenda @MetaErmal @Cristiano @borghi_claudio @Benji_Mascolo @OfficialASRoma @Rinaldi_euro @fedefederossi @SkySport @a_meluzzi @Harry_Styles @zazzatweet @AlbertoBagnai @BTS_ITALIA @DiMarzio @GiorgiaMeloni @Louis_Tomlinson

I 10 hashtag più utilizzati in Italia

Hashtag più popolari #amici17 #salvini #directioners #m5s #sanremo2018 #gf15 #news #selenagomez #pd #clario #uominiedonne

I 10 hashtag più utilizzati in Italia. Sport, politica, intrattenimento

Sport Politica Intrattenimento #milan #salvini #amici17 #finoallafine #m5s #directioners #juventus #pd #sanremo2018 #inter #dimaio #gf15 #asroma #renzi #selenagomez #f1 #mattarella #clario #forzajuve #lega #uominiedonne #calciomercato #conte #gfvip #juve #migranti #isola #forzanapolisempre #berlusconi #temptationisland

il tweet in assoluto che ha ricevuto più like è stato quello di Cristiano Ronaldo che si classifica anche come il tweet più ritwittato della categoria sport.

Il mondo della musica, altro protagonista delle conversazioni su Twitter nel campo dell’intrattenimento, vede il tweet dei Negramaro sul membro del gruppo che avuto un grave problema di salute, primo in classifica per numero di like ricevuti quest’anno: