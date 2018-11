Taylor Swift è la persona più influente su Twitter per il 2018, nonostante abbia twittato solo 13 volte. Domina la classifica delle donne più influenti su Twitter e batte anche tutti gli uomini guidati dal cantante britannico Liam Payne e dal presidente degli USA Donald Trump.

L’analisi è stata realizzata dalla società specializzata Brandwatch che ha pubblicato la sua lista annuale delle 10 donne più influenti e dei 10 uomini più influenti su Twitter. Con un punteggio di 98 su 100, Taylor Swift è la persona più influente su Twitter al Mondo assoluto.

In cima alla classifica degli uomini più influenti su Twitter, e secondo al mondo dopo Taylor Swift- troviamo Liam Payne. L’ex membro del gruppo One Direction, diventato artista solista, ha ottenuto 97 punti. Payne è seguito dal presidente Donald Trump, dalla cantante Katy Perry, da Kim Kardashian West e dalla cantante Demi Lovato, che hanno totalizzato 96 punti.

I punteggi si basano su una serie di metriche su Twitter, e la metodologia si è concentrata principalmente sulla quantità di coinvolgimento (engagement) reale creato dai singoli account.

Gli account sono stati classificati in base a una serie di diversi criteri che sono stati sommati per ottenere un “punteggio di influenza”. Si tratta di una misura di quanto sia influente un account nel tempo, in base al livello di coinvolgimento genuino che riesce a generare. Avere molti follower, retweet e risposte aiuta, ma più influenti sono le persone con cui interagiscono, migliore sarà il punteggio degli account

Nonostante appiano ai vertici della classifica Brandwatch per le persone più influenti su Twitter, alcune delle celebrità della lista non sono considerate le star di Twitter.

“Justin Bieber, che è stato una costante nella top 10 degli ultimi tre anni, usa raramente Twitter eppure è in grado di generare un enorme coinvolgimento”, si legge nell’analisi

Allo stesso modo, Taylor Swift ha twittato solo 13 volte nel 2018 (esclusi i retweet) e ha smesso di usare Twitter a giugno, eppure è lì, in cima alla classifica

Ciò dimostra che se vuoi essere un influencer su Twitter, a volte “less is more” meno è meglio. Probabilmente aiuta anche ad essere famosi (i musicisti in particolare hanno dominato entrambe le liste).

Nonostante i due più giovani di entrambe le liste (Bieber, 24 e Payne, 25) siano uomini, l’età media per gli uomini più influenti è di 44,7 anni, mentre l’età media delle donne più influenti su Twitter è di 36,4 anni, quasi 10 anni più giovane.

In media, le donne nell’analisi hanno un punteggio più alto rispetto agli uomini.

N. Nome Account Punteggio Follower 1 Taylor Swift @taylorswift13 98 84 milioni 2 Katy Perry @katyperry 96 108 milioni 3 Kim Kardashian West @KimKardashian 96 59 milioni 4 Demi Lovato @ddlovato 96 57 milioni 5 Ellen Degeneres @theellenshow 95 77 milioni 6 Selena Gomez @selenagomez 95 57 milioni 7 Shakira @shakira 95 51 milioni 8 Jennifer Lopez @jlo 95 44 milioni 9 Rihanna @rihanna 94 89 milioni 10 Lady Gaga @ladygaga 94 78 milioni

La classifica delle 10 donne più influenti su Twitter secondo BrandWatch

N. Nome Account Punteggio Follower 1 Liam Payne @LiamPayne 97 33 milioni 2 Donald Trump @realDonaldTrump 96 56 milioni 3 Justin Bieber @justinbieber 95 105 milioni 4 Barack Obama @BarackObama 95 103 milioni 5 Cristiano Ronaldo @Cristiano 95 76 milioni 6 Niall Horan @NiallOfficial 95 40 milioni 7 Bruno Mars @BrunoMars 94 43 milioni 8 Amitabh Bachchan @SrBachchan 94 36 milioni 9 David Guetta @davidguetta 94 22 milioni 10 A.R.Rahman @arrahman 94 21 milioni

La classifica dei 10 uomini più influenti su Twitter secondo BrandWatch