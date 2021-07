Addio a Raffaella Carrà, l’abbraccio dei social

L’addio a Raffaella Carrà da parte dei social, un mare di post, un affetto profondo che si misura in oltre 230.00 post

Raffaella Carrà è scomparsa, all’improvviso, a 78 dopo una malattia di cui pochi sapevano, ma come ha detto Maria De Filippi “Raffella Carrà non muore mai”.

Indubbiamente è un’icona non solo della TV ma del costume, un moderno eroe dei due mondi amata in Italia, amatissima in Spagna e in Sud America.

Il termine showgirl è nato con lei e forse solo con lei ha avuto la sua massima espressione.

I social, su cui era approdata di recente le hanno tributato un abbraccio infinito fatto di oltre 230.000 post realizzati da 129.00 account diversi, un mare di ricordi, commenti, frasi commosse.

Una regina indiscussa che ha saputo attraversare le generazioni.

Raffella Carrà, il tributo dei social

Per capire l’affetto degli italiani e non solo tributato attraverso il web abbiamo analizzato le conversazioni social che hanno riguardato in queste ore Raffella Carrà, ovvero tutti i post che contenevano le parole “Raffella Carrà” o #RaffaellaCarra o #RaffellaCarrà. L’analisi è stata condotta con TalkWalker.

Ne emerge il ritratto di donna che ha saputo farsi amare non solo dai suoi coetanei ma anche dai giovanissimi: il 33,4% delle persone che hanno salutato Raffella Carrà sui social ha tra i 18 e i 24 anni, il 48,9% ne ha tra i 25 e i 34…

Ancora una volta ha dimostrato di essere la diva di tutti con una parità di genere quasi assoluta: 49,5% sono donne il 50,5% uomini le persone che l’hanno citata.

Tra le nazioni in cui era più amata in testa l’Italia, con il 45,2% dei post social, seguita dalla Spagna con il 21,1%, poi Argentina e Cile al 6,7 e al 6,3%, poi Venezuela, Perù, Messico e Colombia. Se confrontiamo le lingue: spagnolo e italiano abbiamo una sostanziale parità: il 50,7% dei post sono in italiano, il 43,5% in spagnolo.

Raffella Carrà, i migliori post Social

L’affetto per la star della Tv e della canzone ha preso forma nei post sui social, qui trovate quelli più apprezzati che hanno raccolto il maggior numero di like, commenti e repost. Spiccano, oltre alle Radio, Alberto Angela, Emilie L’investigatopo e Javi Fernandez. Oltre ai social sono stati miglaili gli articoli pubblicati online dalle testate giornalistiche.

Raffella Carrà, gli account più influenti

Sono stati 130.000 gli account sui social che hanno scritto qualcosa su di lei: un pensiero, un saluto, un’esperienza personale; persone dello spettacoli, semplici ammiratori, tutti hanno voluto dare il giusto tributo ad una Stella. Qui trovate i 50 account che hanno saputo raccogliere più like, commenti repost di tutti gli altri attraverso quello che hanno pubblicato.

I migliori Articoli su Raffaella Carrà

I giornalisti che hanno realizzato gli articoli con più condivisioni sui social

