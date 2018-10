Instagram è adesso la piattaforma social più utilizzata tra gli adolescenti, secondo la società di ricerca Piper Jaffray e supera anche Snapchat che per molto tempo è stato il social pi diffuso tra gli adolescenti

Gli adolescenti usano Instagram più di Snapchat

Nuove statistiche mostrano che l’app di condivisione di foto di proprietà di Facebook sta lentamente guadagnando terreno su Snapchat. L’ottantacinque percento dei ragazzi dichiara di utilizzare Instagram almeno una volta al mese, rispetto all’84 percento che afferma lo stesso per Snapchat.

I risultati, parte del recente sondaggio “Taking Stock With Teens”, mostrano che, per la prima volta, Instagram ha spodestato Snapchat dal primo posto. Anche se le due app si sono costantemente classificate ai vertici fra gli adolescenti, Snapchat è stata leggermente più popolare fin dalla primavera del 2016.

Snapchat rimane il social più appressato dagli adolescenti

Tuttavia, non ci sono solo cattive notizie per Snapchat: è interessante notare che lo stesso rapporto ha riscontrato che Snapchat ha dimostrato un vantaggio significativo con gli adolescenti in termini di apprezzamento: il 46% degli adolescenti intervistati considera Snapchat la piattaforma preferita, rispetto al 32% che preferisce Instagram.

Tuttavia, il calo dell’utilizzo tra gli adolescenti potrebbe essere un segnale preoccupante per l’azienda, che sta già affrontando un calo dell’utilizzo a seguito di una riprogettazione piuttosto impopolare. Se dovesse dimostrarsi un trend costante che Snapchat sta perdendo il suo vantaggio per quanto riguarda gli utenti adolescenti, il suo pubblico più importante, la cosa potrebbe risultare un duro colpo per l’azienda.

Facebook in difficoltà con gli adolescenti

Ci sono segnali preoccupanti anche per Facebook. Anche se Instagram è più popolare tra gli adolescenti, Facebook è ancora incredibilmente impopolare. Solo il 36% degli adolescenti dichiara di utilizzare il social network almeno una volta al mese e solo il 5% lo considera come la piattaforma preferita.