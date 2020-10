Come cambiare l’icona di Instagram: i tre semplici passaggi

Come sbloccare il regalo nascosto nell’app in occasione dei 10 anni di vita del servizio di rete sociale di condivisione foto

Come cambiare l’icona di Instagram? Il 6 ottobre 2010 Instagram compariva per la prima volta negli app store, e oggi, per celebrare i dieci anni di vita, l’applicazione di fotografie ha aggiunto una simpatica sorpresa (un cosiddetto “easter egg”) che permette agli utenti di modificare l’icona dell’app sullo schermo dei propri smartphone.

Indipendentemente dal sistema operativo utilizzato (Android o iOS) è necessario aprire l’applicazione e quindi il tab “Impostazioni”. Qui bisognerà effettuare uno swipe dall’alto verso il basso (come quello che si fa quando si vuole aggiornare il news feed, per fare un esempio): si noterà la presenza di quattro faccine ed un’animazione particolare sullo schermo, con tanto di coriandoli.

Qui un video esplicativo di come cambiare l’icona di Instagram:

Per chi ancora non sa cambiare l’icona di Instagram pic.twitter.com/oey2x8FBNV — gabriele_aristodemo (@itsgabryx) October 6, 2020

Terminato questo processo si verrà reindirizzati in un altro pannello che permetterà di scegliere tra le icone storiche dell’applicazione, inclusa quella con la Polaroid che era molto popolare nel 2011. Se scorrendo il menù delle impostazioni non vi appare nulla, provate a chiudere l’app, aggiornarla, e riaprirla. A giudicare dal messaggio che compare, il regalo dovrebbe avere la durata di un mese.

“Per festeggiare il nostro compleanno, questo mese ti invitiamo a cambiare l’icona della tua app scegliendo la tua preferita qui sotto. Grazie per aver scelto di far parte della nostra storia e di usare Instagram per condividere la tua” si legge nel messaggio presente sulla parte superiore, che si aggiunge alle tante novità che ha introdotto Instagram in occasione del decimo anniversario, tra cui figura una mappa delle storie che permetterà di rivivere i momenti migliori in maniera ancora più interattiva, ma anche degli aggiornamenti per il comparto shopping ed i Reels.

