Instagram ha annunciato alcuni aggiornamenti su Storie per Android, inclusa la possibilità di caricare più foto e video contemporaneamente. In precedenza, se si voleva pubblicare più foto o video sulla Storia di Instagram, si doveva passare attraverso il processo per ogni singolo media.

Caricare più foto e video contemporaneamente, come fare

Ora, quando gli utenti Android vanno a caricare contenuti multimediali, trovano una nuova icona nell’angolo in alto a destra dello schermo e, dopo averla selezionata, viene visualizzata la galleria del telefono dove si possono selezionare fino a 10 foto e video contemporaneamente da pubblicare in un’unica volta. Dopo aver selezionato il contenuto, si vede un’anteprima di come appaiono tutti i media insieme e si ha la possibilità di aggiungere adesivi, testo e altre decorazioni a ciascuno di essi prima di caricare tutto online.

Essere in grado di raccogliere varie foto video per postarle in una sola volta è molto pratico ed è un risparmio di tempo in diverse situazioni. A volte, ad esempio, ci sono volte in cui si viaggia in luoghi con poca o nessuna ricezione e bisogna aspettare per condividere le immagini o i video scattati durante il giorno.

L’adesivo di localizzazione

Insieme a questo aggiornamento, Instagram ha anche applicato un altro ritocco alla pubblicazione delle Storie. Quando si condivide una foto o un video, l’adesivo di localizzazione suggerisce automaticamente i luoghi in cui è stato scattato/filmato; è una bella scorciatoia e potrebbe anche essere d’aiuto se si ha bisogno di rinfrescarsi la memoria.

Questi aggiornamenti sono ora disponibili su Android e arriveranno su iOS nelle prossime settimane.