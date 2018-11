Facebook ha lanciato la funzione Watch Party all’inizio di quest’anno, per consentire agli utenti di un gruppo Facebook di guardare video in sincronia, commentare e lasciare reazioni insieme.

In base a un nuovo codice aggiunto a Messenger, individuato dallo sviluppatore Ananay Arora, l’azienda potrebbe espandere un tipo simile di funzionalità alle chat di Messenger.

Dopo Facebook, forse Watch Party sarà anche su Messenger

In base ad alcuni frammenti di codice analizzati, sembrerebbe che la funzione “Guarda video insieme” debba funzionare in maniera molto simile a Watch Party: basterà rilasciare un video in Messenger e si sarà in grado di eseguire il ping della persona (o gruppo di persone) nel tuo thread di Messenger in modo da poterlo vedere allo stesso tempo con gli altri. Presumibilmente, Facebook prevede di supportare questa funzione per i video ospitati su Facebook, il che significa che, probabilmente, vuol dire che non si sarà in grado di utilizzarlo, ad esempio, per ospitare una serata di film su Netflix in remoto con gli amici.

La funzione è in fase di test

Facebook ha commentato che si tratta di un “test interno” che non dice molto sul fatto che Facebook rilascerà o meno la funzione a breve; ma la funzionalità esiste già per i gruppi, quindi è facile immaginare che Facebook vorrebbe offrire un’opzione simile per i più privati scambi su Messenger.