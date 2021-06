Francesco Oppini, la community social e gli influencer

Francesco Oppini ha saputo creare intorno a sé una community affiatata, ecco chi sono gli influnecer per #Likeoppini, #Fotikitaka, #Oppini7gold, “Oppini” e #Zorpi

Francesco Oppini si è fatto conoscere davvero al Grande Fratello Vip, dove ha saputo mostrare molti lati sé, anche se sotto i riflettori c’è da sempre, come figlio di Franco Oppini e Alba Parietti oltre che come commentatore delle partite di calcio.

Francesco Oppini ha conquistato il pubblico anche la sua amicizia con Tommaso Zorzi, un duo quasi inscindibile ormai, ma ha saputo creare intorno a sé una comunità affiatata, un fandom diremmo oggi.



Gli account più influenti per Francesco Oppini

Abbiamo analizzato, grazie a TalkWalker, gli hashtag della sua community: #Likeoppini, #Fotikitaka, #Oppini7gold, “Oppini” e #Zorpi negli ultimi 30 giorni, per capire quali siano gli account più influenti della sua community.

Qui di seguito trovate i 50 account più influenti. La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante gli ultimi 30 giorni. Se cliccate sull’immagine potete scaricare la classifica dei top 50 influencer in PDF ad alta risoluzione.

Top 50 Influencer Francesco Oppini

Francesco Oppini: i migliori post

Qui trovate i post di maggiore successo, quelli che hanno realizzato il maggior numero di interazioni (engagement) nell’ultimo mese per gli hashtag #Likeoppini, #Fotikitaka, #Oppini7gold, “Oppini” e #Zorpi

Chi parla sui social di Francesco Oppini

La comunità che parla di Francesco Oppini sui social è formata al 63,4% da donne, mentre per quanto riguarda le fasce d’età la più rappresentata è quella tra i 25 e i 34 anni, seguita dai 18-24 (33,6%), l’88,2% è genitore,

