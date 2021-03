Tommaso Zorzi, i dati social del fenomeno

Tutti i dati social di Tommaso Zorzi e della sua community (o Fandom): in poco tempo oltre 3,2 milioni di post parlano di lui e supera anche l’Isola dei Famosi 2021

Tommaso Zorzi è diventato un fenomeno, con il Grande Fratello Vip è emersa la sua personalità che non si era vista totalmente in Riccanza, ora è un personaggio a tutto tondo con aspirazioni televisive e certamente un grande presente sui social.

Dall’inizio del Grande Fratello Vip ha praticamente raddoppiato i suoi Follower su Instagram che sono passati da 900mila a 1,8 milioni. Ora con l’Isola dei Famosi 2021 sta consolidando la sua community o il suo Fandom, come preferite.

Addirittura se si esamina il periodo dal 15 marzo (prima puntata dell’Isola dei Famosi) si vede che Tommaso Zorzi supera sui social da solo l’intero programma.

Tommaso Zorzi, i numeri dei social

Se prendiamo in esame l’hashtag di Tommaso Zorzi #TVzip e quello ufficiale della trasmissione Mediaste #Isola nel periodo 15 marzo – 27 Marzo, cioè dalla prima puntata dell’Isola dei famosi

Vediamo che #TVzip totalizza 10.000 post social in più dell’#Isola che però è superiore per engagement (numero di interazioni totali: like, repost ecc.) circa 500.000 in più.

Rimane comunque per Tommaso Zorzi un risultato eclatante.

Anche perché se aggiungiamo a #TVzip gli altri hashtag della commumity di Zorzi (#Zorzando, #Zorzi, #TommasoZorzi) il confronto diventa quasi impari: con 878.000 post tra il 15 marzo – 27 Marzo per Zorzi contro i 675.000 dell’#Isola.

Tutti dati sono stati raccolti con lo strumento di analisi TalkWalker.

Tommaso Zorzi, i dati social

Prendiamo in esame i dati social di Tommaso Zorzi dal 15 febbraio al 27 marzo, i numeri sono da capogiro: 3,2 milioni di post social per gli hashtga #TVzip #Zorzando, #Zorzi, #TommasoZorzi; 18,4 milioni di engagement, portata potenziale di 3,6 miliardi.

I migliori influencer della comunità Tommaso Zorzi

Qui trovate i 50 top influencer per gli hashtag #TVzip #Zorzando, #Zorzi, #TommasoZorzi nel periodo 15 febbario/ 27 marzo 2021, ovvero gli acciunt che hanno fatto registrare il più alto valore di egagement (numero di interazioni con i loro post). Se cliccate l’immagine potete scaricare la classifica dei top 50 il PDF in HD.

Tommaso Zorzi, i migliori post social

Questa è la classifica dei migliori post social per la coomunity Tommaso Zorzi, in ordine di egagement dove ovviamente lo stesso Zorzi la fa da padrone ma con una buona mano data da Stefania Orlando, anche lei moto seguita sui social.

Bisogna poi notare che il seguito di Tommaso Zorzi sui socila è prevalentemente femminile, con il 56,5% e l’età dei suoi fan, per la maggior parte, va dai 25 ai 34 anni (53,1%)

