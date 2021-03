Isola dei Famosi 2021, tutti i dati social e la classifica degli influencer

L’Isola dei Famosi 2021 raggiunge dati social altissimi, qui la classifica degli influencer e i migliori post. Vince Tommaso Zorzi

L’Isola dei Famosi è un programma che sembra nato per i social, con i suoi estremi è l’ideale per scatenare commenti, critiche e meme, i dati social dell’Isola dei Famosi 2021 confermano questa tendenza.

D’altronde oggi il successo di un programma non si misura solo con l’Auditel ma anche con il successo sui social network e l’Isola dai famosi 2021 ha già dimostrato di essere la regina dei Social.

Ilary Blasi è arrivata all’appuntamento carica e la sua energia è stata straripante e anche un po’ incontrollabile, tanto da infarcire il programma di doppi sensi fin dall’inizio, pane per i denti del nuovo opinionista Tommaso Zorzi che ha portato in dote il suo enorme seguito sui social, il suo sarcasmo e una ricca varietà di opinioni sui concorrenti.

In effetti Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi sembrano tre amici sul divano pronti a commentare con ironia caustica le disavventure dei naufraghi. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per ottenere dati social da capogiro.

Isola dei Famosi 2021 dati di ascolto social

L’Isola dei Famosi 2021 ha raggiunto dati di ascolto e interazione notevoli sui social e si appresta a diventare è l’edizione più commentata di sempre (i dati sono aggiornati alle 8.00 del 26 Marzo) con 685.500 post social, e ben 4,1 milioni di interazioni, ovvero like, retweet, commenti. La reach, la portata potenziale di ben 3 miliardi. I dati son realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, è stato monitorato l’hashtag ufficiale #isola.

Isola dei Famosi 2021, gli account più influenti della 4a puntata

In questa lista trovate i 50 account più influenti per la 4a puntata dell’Isola dei Famosi 2021 andata in onda il 25 marzo. Sono ordinati per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata. Se cliccate sull’immagine potete scaricare la classifica dei top 100 influencer di puntata in PDF ad alta risoluzione.

Isola dei Famosi Top 100 Influencer 4a puntata

I migliori Post della 4a Puntata

Isola dei famosi Influencer top 100

Qui la classifica generale dei Top 100 influencer per l’hashtag #isola negli ultimi 30 giorni, insomma la classifica Generale



Classifica Account n. Post Portata Engagement 1 [Righetto] (@Ri_Ghetto) 35 5237697 17836 2 trashbiccis (@trashbiccis) 22 329658 16230 3 INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) 45 493275 15335 4 Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) 33 1140141 12641 5 icy (@fuoridallhype_) 35 100879 11322 6 Matteo Evandro Manzini (@ipertao) 7 95009 8833 7 BICCY.IT (@BITCHYFit) 60 2158301 8722 8 Isabella Benanti (@isabenanti) 33 96979 8005 9 L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 54 12737828 7853 10 Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) 2 125703 6966 11 fede; (@Federicag2000) 31 399433 6668 12 Giacomo Urtis (@giacomourtis) 27 568842 6257 13 𝚂𝚞𝚊𝚖𝚢🦋 (@suamyguerraa) 56 142889 5243 14 I RAMI SECCHI VANNO TAGLIATI 🏝🔥 (@vincycernic95) 77 128288 4835 15 isola out of context (@oocisola) 15 23620 4678 16 zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) 6 28476 4582 17 Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) 21 258833 4553 18 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑎 🦦 (@zorzissmile) 31 23805 3852 19 Taurus ♉ (@xattorneyx) 94 284190 3845 20 g🍀 (@gggreatescape) 25 99177 3747 21 Viperissima Trash (@Viperissima_) 20 1395309 3692 22 gemini (@ioguccituc1ucci) 23 33645 3674 23 icarus (@impasticcata) 9 57316 3620 24 luluriant (@peularis) 7 85173 3514 25 Libra⚖️ (@zorziofficialfp) 19 16940 3346 26 Tommy, Pippo per gli amici 🥑 (@tutticomemily) 15 15636 3126 27 Rosy Di Carlo (@realrosydc) 43 209456 3087 28 Samuel Montegrande (@SamuelMontegra1) 24 56526 3061 29 suz (@uber_bingo) 52 83303 3051 30 contechristino (@contechristino) 13 234993 2983 31 𝑮𝒊;; (@aaurs_) 27 45813 2946 32 Noemi 🤍 (@noemi292269) 32 50260 2887 33 mat (@ahoy_mat) 58 176724 2768 34 🏝trashtvstellare🏝 (@trashtvstellare) 80 168581 2487 35 Simone Paciello (@simone_paciello) 13 4353843 2348 36 RamaTrash (@RamaTrash8) 30 626723 2313 37 alexiuss loves riccardo (@alexiuss11) 130 68870 2190 38 Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 10 791731 2156 39 🏝 playa buriña y playa rafinada stan account || (@Tristan__esdpv) 73 511415 2112 40 Italia News (@italianews_h24) 27 24256 2089 41 marika🥀 (@comedicoio__) 78 43038 2062 42 Trash Italiano (@trash_italiano) 1 1255377 2010 43 Trafello 😾 (@Trafello2) 16 62250 1966 44 𝘤. (@thenightwe2met) 7 9995 1868 45 MANUEL Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) 23 386535 1856 46 Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) 11 88758 1819 47 Il Grande Flagello (@grande_flagello) 8 76403 1639 48 Sara, Maria 🖤 (@_imsarax) 46 97017 1523 49 𝙡𝙖𝙪𝙧𝙞𝙣 (@tpwkaIways) 18 21755 1411 50 Luca Vismara (@LucaVismara) 55 562528 1386 51 𝙰𝚛𝚢𝚎 ☁️ (@thatsmyshitshow) 13 16554 1384 52 Tati (@destructibless) 12 15561 1348 53 Benedict (@AtlantisProm) 16 24376 1309 54 Mediaset Play (@MediasetPlay) 29 6485846 1242 55 G✨ (@camillaparkerrr) 1 849 1215 56 Inibitrice delle MAO👩🏻‍🔬 Tommy Z.🥑❤️ (@Iry___) 50 101616 1157 57 Sara #𝐭𝐳𝐯𝐢𝐩🌼 (@thxxSara) 43 39855 1132 58 Chia ? (@Chiara_Bonati) 30 128879 1101 59 👼🏻davide👼🏻 (@indecisissimo) 3 16568 1067 60 😈claudia😈 (@ninetiesbish) 26 52399 1065 61 L A V I N I A🌼 (@twentyyearsgold) 78 73812 980 62 Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) 1 442907 971 63 FedeAlex - Tommy&Stefy fan🐍❤️ (@fedealex10) 17 13774 937 64 sofi🦦 (@blublu39) 15 16052 899 65 Spugna ansiosa ⎊ (@Giusy_Ultimo) 3 9308 897 66 feds ♛ (@brookesbellarke) 17 48998 873 67 𝓐 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓲𝓼 𝓫𝓸𝓻𝓷 (@Bellasocio_TZ) 17 10104 848 68 Ma chi cazzo ti conosce🐍 (@chicazzoseiAle) 34 141681 819 69 Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) 3 31441 799 70 Ventitré e quarantatre circa✨ (@sottonaswork) 24 15088 791 71 Lai. (@ziaaLai) 27 32745 791 72 Fabrizio👁👄👁 (@fastpettre) 1 1719 743 73 possiamo essere una cosa sola 🖤 (@arietiesauriti) 14 13887 741 74 Davide Maggio (@davidemaggio) 2 131479 739 75 Marty Tom Holland Stan🍒 (@martyisbackk) 31 21409 738 76 CECILIA66 (@pino_cecilia) 1 10629 730 77 nutria egoriferita (@zorziland) 19 20188 719 78 ℋ 🌻 (@hazsangels) 27 15157 694 79 SpettacoliNEWS (@SpettacoliNEWS) 2 30577 689 80 Gian Maria Sainato (@giansainato) 18 271296 677 81 Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) 10 45901 664 82 BagnoTrash (@TrashAmmme) 21 45978 650 83 ~KekkaW. (@__Kekka___) 13 15756 646 84 auro| baci stellari (@darveyfeels_) 42 218331 644 85 fra﹏ (@rattadifogna) 6 7613 635 86 The golden paracul 🐀👑 (@virpix) 11 9380 588 87 @Perch? ? in tendenza? (@perchetendenzat) 3 9070 565 88 dayane tavernello (@ciaocomodino) 6 3807 557 89 🇭🇳🏝D A N I🏝🇭🇳 (@danitrash77) 56 41317 553 90 Ale🌤 (@lontanissimo_) 16 29267 521 91 Åntonio🤳🏽 (@ilmio3go) 32 24621 516 92 Ale🍒| 80% colpa tua (@ale_ciarrox98) 1 1077 513 93 agata (@anxietyball19) 5 7413 489 94 elisa isoardi stan account (@salvatrash1) 47 82220 487 95 giusy (@gvccixgigi) 15 19636 473 96 Ego👑 (@leperlediglo) 8 18175 469 97 ✌sempredallapartegiusta🏳️‍🌈 (@Gfvip20_) 37 25033 466 98 𝑆ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 (@guestofworld_) 20 23560 456 99 Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) 48 322882 456 100 becks (@blurosmello) 6 18028 444

Isola dei Famosi 2021, gli account più influenti della terza puntata

Qui i 50 account più influenti per la terza puntata dell’ Isola 2021, in ordine di engagement, quindi di interazioni totali. I dati si riferiscono alla puntata del 18 marzo per l’hashtag ufficiale #isola. Cliccando l’immagine potete scaricare la top 100 in PDF

I migliori post della terza puntata

Dati social Isola dei famosi 3a puntata

Isola dei Famosi 2021, gli account più influenti della seconda puntata

Qui i 50 account più influenti per la seconda puntata dell’ Isola 2021, in ordine di engagement, quindi di interazioni totali. I dati si riferiscono alla puntata del 18 marzo per l’hashtag ufficiale #isola. Clicca l’immagine per scaricare la classifica in PDF.

top 50 seconda puntata

I migliori post della seconda puntata

Dati di ascolto demografici Isola dei Famosi 2021

Il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 fino ad ora, almeno sui social è in gran parte femminile (58,3%) e con un età compresa tra i 24 e i 34 anni (51,7%), ben rappresentanti anche i giovanissimi con il 36,1% degli utenti social trai 18 e i 24 anni che hanno seguito #isola.

Isola dei Famosi, i migliori post

Questi sono i post social che fino ad ora hanno raccolto il più alto engagement, ovvero il maggior numero di interazioni in termini di like e repost per l’hashtag ufficiale #isola. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando la fanno da padroni.

Il sentiment

Il sentiment sui social è di fatto l’opinione che la gente ha di un evento, di una notizia. Molti pubblicano il proprio commento che può essere neutro, positivo o negativo. Le opinioni negative sono il 17,9%.

Isola dei Famosi 2021, gli account più influenti della prima puntata

Qui i 50 account più influenti per la prima puntata dell’ Isola 2021, in ordine di engagement. I dati si riferiscono alla puntata del 15 marzo per l’hashtag ufficiale #isola. Clicca l’immagine per scaricare la classifica in PDF ad alta risoluzione.

I concorrenti

– Paul Gascoigne (53 anni)ex calciatore

– Beppe Braida (57 anni) cabarettista

– Francesca Lodo (38 anni) showgirl

– Roberto Ciufoli (60 anni) attore

– Angela Melillo (53 anni) showgirl

– Valentina Persia (49 anni) comica e attrice ;

– Gilles Rocca (38 anni) attore

– Awed, Simone Paciello (25 anni)youtuber

– Vera Gemma (50 anni) attrice

– l’attore romano Brando Giorgi (54 anni);

– Drusilla Gucci (26 anni) modella

– Elisa Isoardi (38 anni) conduttrice TV

– Akash Kumar (30 anni) modello

– Ferdinando Guglielmotti (54 anni) Visconte

– Daniela Martani (47 anni), ex GF

– Myrea Stabile (23 anni) influencer

